भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी : 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
अवकाश प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा. हालांकि स्टाफ को तय टाइम पर आना होगा.
Published : August 7, 2026 at 8:56 PM IST
भरतपुर: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर 8 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा. इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन के लिए अवकाश रहेगा.
जिला कलेक्टर कमर चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिले में लगातार हो रही वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलभराव और आवागमन प्रभावित होने की आशंका है. मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने के दौरान किसी भी संभावित जोखिम से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. यह अवकाश केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों के लिए रहेगा. आदेश के अनुसार, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का शिक्षण एवं अन्य स्टाफ पूर्व निर्धारित समय पर अपने-अपने संस्थानों में उपस्थित रहेगा और नियमित रूप से अपने प्रशासनिक एवं अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा.
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जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानों तथा संबंधित अधिकारियों को आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई शिक्षण संस्था निर्धारित अवकाश के बावजूद विद्यालय का संचालन करती है या आदेश की अवहेलना करती है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों से अपील की कि वे मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन के जारी निर्देशों का पालन करें तथा अनावश्यक रूप से बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें. भारी बारिश के बीच एहतियातन लिया गया फैसला विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है.
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