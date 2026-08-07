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भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी : 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद

भरतपुर: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर 8 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा. इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन के लिए अवकाश रहेगा.

जिला कलेक्टर कमर चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिले में लगातार हो रही वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलभराव और आवागमन प्रभावित होने की आशंका है. मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने के दौरान किसी भी संभावित जोखिम से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. यह अवकाश केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों के लिए रहेगा. आदेश के अनुसार, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का शिक्षण एवं अन्य स्टाफ पूर्व निर्धारित समय पर अपने-अपने संस्थानों में उपस्थित रहेगा और नियमित रूप से अपने प्रशासनिक एवं अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा.

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