दीपावली गिफ्ट: 3 से 11 नवंबर तक रात 12:30 बजे तक चलेगी जयपुर मेट्रो, हर दिन 214 फेरे
दिवाली पर बाजारों में भीड़ को देखते 6 से 9 नवंबर तक परकोटा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बदली गई है.
Published : November 2, 2026 at 8:18 PM IST
जयपुर: दीपावली पर जयपुर के बाजारों की रोशनी और सजावट देखने जाने वालों के लिए राहत की खबर है. शहरवासी और पर्यटक अब देर रात तक बाजारों की रौनक देखने के बाद भी मेट्रो से घर लौट सकेंगे. जयपुर मेट्रो प्रशासन ने दीपावली सीजन को देखते 3 से 11 नवंबर तक मेट्रो का संचालन समय बढ़ाने का फैसला लिया है. इस दौरान मानसरोवर और बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से अंतिम ट्रेन रात 12:30 बजे रवाना होगी. साथ ही मेट्रो के प्रतिदिन फेरों की संख्या भी 202 से बढ़ाकर 214 कर दी गई है.
मेट्रो सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि दीपावली पर परकोटे के प्रमुख बाजारों में आकर्षक रोशनी और सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक पहुंचते हैं. इसे देखते हुए जयपुर व्यापार महासंघ ने मेट्रो संचालन का समय रात 12 बजे तक बढ़ाने की मांग की थी. महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल और महामंत्री सुरेश सेनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मेट्रो सीएमडी गालरिया से मुलाकात कर ये मांग रखी थी. मेट्रो प्रशासन ने इस पर सहमति जताते हुए संचालन का समय रात 12:30 बजे तक करने का फैसला किया है.
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परकोटे में वाहनों की एंट्री पर रहेगा प्रतिबंध : दीपावली पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए 6 से 9 नवंबर तक परकोटा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इस दौरान सिटी और मिनी बसों, ऑटो तथा ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसे में मेट्रो का संचालन देर रात तक होने से बाजारों में आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी. इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है.
बड़ी चौपड़ से आगे मेट्रो विस्तार पर चर्चा : व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान मेट्रो विस्तार कार्यों में तेजी लाने की मांग भी रखी. महासंघ का कहना है कि मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ने से बाजारों में पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी. इससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इस पर सीएमडी वैभव गालरिया ने बड़ी चौपड़ से आगे चल रहे विस्तार कार्यों की जानकारी देते हुए आगामी वर्ष में इसे आमजन के लिए शुरू करने का लक्ष्य बताया.
मेट्रो की नई व्यवस्था
- अवधि : 3 से 11 नवंबर 2026
- प्रतिदिन फेरे : 202 से बढ़ाकर 214
- अंतिम मेट्रो : रात 12:30 बजे
- अंतिम ट्रेन की रवानगी : मानसरोवर और बड़ी चौपड़ स्टेशन से
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