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दीपावली गिफ्ट: 3 से 11 नवंबर तक रात 12:30 बजे तक चलेगी जयपुर मेट्रो, हर दिन 214 फेरे

दीपावली की रोशनी से सजा जयपुर और मेट्रो ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली पर जयपुर के बाजारों की रोशनी और सजावट देखने जाने वालों के लिए राहत की खबर है. शहरवासी और पर्यटक अब देर रात तक बाजारों की रौनक देखने के बाद भी मेट्रो से घर लौट सकेंगे. जयपुर मेट्रो प्रशासन ने दीपावली सीजन को देखते 3 से 11 नवंबर तक मेट्रो का संचालन समय बढ़ाने का फैसला लिया है. इस दौरान मानसरोवर और बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से अंतिम ट्रेन रात 12:30 बजे रवाना होगी. साथ ही मेट्रो के प्रतिदिन फेरों की संख्या भी 202 से बढ़ाकर 214 कर दी गई है.

मेट्रो सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि दीपावली पर परकोटे के प्रमुख बाजारों में आकर्षक रोशनी और सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक पहुंचते हैं. इसे देखते हुए जयपुर व्यापार महासंघ ने मेट्रो संचालन का समय रात 12 बजे तक बढ़ाने की मांग की थी. महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल और महामंत्री सुरेश सेनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मेट्रो सीएमडी गालरिया से मुलाकात कर ये मांग रखी थी. मेट्रो प्रशासन ने इस पर सहमति जताते हुए संचालन का समय रात 12:30 बजे तक करने का फैसला किया है.