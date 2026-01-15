ETV Bharat / state

आज से फिर गूंजेंगी शहनाइयां, मिट्टी के मंगल कलश के बिना रस्म अधूरी, क्यों? जानिए

कुचामन सिटी: शादी के सीजन में मिट्टी के बर्तनों के अलावा, मिट्टी से बने कई रंग-बिरंगे कलश और खिलौना स्वरूप गणेशजी देखने को मिलते हैं. शादी में इस मिट्टी के कलश और गणेशजी की पूजा की जाती है. यह शुभ माना जाता है. इस बर्तन को लड़के और लड़की की शादी में मंडप पूजन के दौरान पूजा जाता है. खरमास की समाप्ति के साथ ही क्षेत्र में एक बार फिर वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही शादी-ब्याह के कार्ड वितरण का सिलसिला तेज हो गया है. वहीं, शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों में कुम्हारों की चाक पर भी रौनक लौट आई है. एक माह के अंतराल के बाद शुरू हो रहे विवाह सीजन को देखते हुए कुम्हार परिवार मंगल कलश, घड़े और मटकी तैयार करने में जुट गए हैं. लोगों ने विवाह आयोजनों के लिए मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग पहले ही करा ली है, जिससे बाजार में भी चहल-पहल बढ़ने लगी है.

मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सीताराम प्रजापत बताते हैं कि इस बार विवाह सीजन और आगामी गर्मी को देखते हुए कुम्हार परिवार पूरी मेहनत से कलश व घड़ों के उत्पादन में जुटे हैं. उनका यह भी कहना था कि पहले की तुलना में अब मिट्टी के बर्तनों की मांग में गिरावट आई है. प्लास्टिक, स्टील और अन्य आधुनिक विकल्पों के कारण नई पीढ़ी इस पारंपरिक व्यवसाय से दूरी बना रही है. विवाह जैसे अवसरों पर मिट्टी के बर्तन आज भी शहरी व ग्रामीण संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा बने हुए हैं. सीताराम व बबलू बताते हैं कि विवाह की शुरुआत भी मिट्टी से बने मंगल कलश के बिना अधूरी मानी जाती है. विवाह मंडप में मंगल कलश की स्थापना की जाती है. शादी के लिए तीन सेट का कलश 221 रुपए का मिलता है.

वहीं, कन्या पक्ष की ओर से मंडप के नीचे पांच बेवड़े रखकर उसमें चावल और गेहूं भरे जाते हैं. कई स्थानों पर इनके ऊपर दीपक भी जलाए जाते हैं. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. बबलू कुम्हार का कहना था कि इस समय हमें कलश, गणेशजी आदि बनाने के ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं और हमारी लागत के अनुसार पैसे भी दिए जाते हैं. हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के कार्य करने वाले हमारे जैसे लोगों को सरकार द्वारा अगर कोई सहायता दी जाए, तो हम इस कार्य को और भी आगे बढ़ा सकें. उन्होंने कहा कि यह हमारी पांचवीं पीढ़ी है जो यह कार्य लगातार कर रही है.

कलश में होता है देवताओं का वास: देवपंडित छोटेलाल शास्त्री ने बताया कि धार्मिक रूप से इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवी-देवताओं और तीर्थों का वास माना जाता है, जो इसे मंगलकारी, संपन्नता और दिव्य ऊर्जा का पात्र बनाता है. मिट्टी को पंचमहाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) में से एक, पृथ्वी तत्व का सबसे शुद्ध और मूल रूप माना जाता है. कलश के मुख में विष्णु, कंठ में शिव और मूल (आधार) में ब्रह्मा का वास माना जाता है. साथ ही, इसमें सभी देवी-देवता और तीर्थ समाहित होते हैं. इसे शुभ कार्यों जैसे गृह प्रवेश, विवाह आदि में स्थापित किया जाता है, जो घर में सुख-समृद्धि और संपन्नता लाता है.

ये हैं आगामी विवाह मुहूर्त: पंडित शास्त्री के अनुसार जनवरी की 15 तारीख से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं. जनवरी के महीने में 15 व 23 जनवरी को मुहूर्त है.

फरवरी 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त: फरवरी 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी है.