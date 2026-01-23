ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे का बड़ा फैसला, भोपाल और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, यहां देखें समय

उत्तर रेलवे की तरफ से कहा गया कि ट्रेन में सीटों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चलाई जाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चलाई जाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर यात्रियों की संभावित भारी भीड़ व यातायात के अतिरिक्त दबाव को देखते हुए उत्तर रेलवे की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. उत्तर रेलवे के जनसंपर्क विभाग की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार, यात्रियों की सुविधा व सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भोपाल जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दौरान ट्रेनों में सीटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह विशेष सेवा शुरू की जा रही है.

ट्रेन संचालन का विवरण: रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 02155/02156 भोपाल जंक्शन – हजरत निजामुद्दीन जंक्शन – भोपाल जंक्शन के बीच संचालित की जाएगी. ट्रेन संख्या 02155 भोपाल जंक्शन से 24 जनवरी और 26 जनवरी 2026 को संचालित होगी, जबकि ट्रेन संख्या 02156 हजरत निजामुद्दीन जंक्शन से वापसी दिशा में 25 और 27 जनवरी 2026 को चलाई जाएगी. दोनों दिशाओं में यह ट्रेन कुल 2-2 ट्रिप पूरे करेगी.

इन स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन: यात्रियों के विभिन्न वर्गों का ध्यान रखते हुए इस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में एसी (AC), स्लीपर (Sleeper) और जनरल (General) श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. भोपाल जंक्शन से यह ट्रेन रात 20.00 बजे प्रस्थान करेगी. मार्ग में यह बीना (आगमन 21:55, प्रस्थान 22:00), वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (आगमन 00:05, प्रस्थान 00:10), आगरा कैंट (आगमन 03:20, प्रस्थान 03:22) और मथुरा जंक्शन (आगमन 04:20, प्रस्थान 04:25) होते हुए अगले दिन सुबह 07:20 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. वहीं वापसी का समय ट्रेन संख्या 02156 हजरत निजामुद्दीन से यह ट्रेन दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी यात्रा के दौरान मथुरा (14:15/14:20), आगरा कैंट (15:05/15:07), झांसी (19:30/19:35) और बीना (21:30/21:35) होते हुए यह रात 00:25 बजे भोपाल जंक्शन पहुंचेगी.

यात्रियों से की गई यह अपील: रेलवे की तरफ से यात्रियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले समय-सारणी की पुष्टि कर लें. यात्री ट्रेनों के परिचालन, समय व मार्ग में किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. साथ ही वह रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर डायल कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जा रही है. इस विशेष ट्रेन के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली व मध्य प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कुछ हद तक कम होगी.

TAGGED:

दिल्ली से भोपाल स्पेशल ट्रेन
NORTHERN RAILWAYS SPECIAL TRAINS
REPUBIC DAY 2026
SPECIAL TRAIN BHOPAL TO DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.