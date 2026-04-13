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कल देहरादून आ रहे पीएम मोदी, शहर का नया ट्रैफिक प्लान जारी, घर से निकलने से पहले जरूर देखें

देहरादून का नया ट्रैफिक रूट प्लान ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: मंगलवार 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं. पीएम मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान देहरादून में उनकी जनसभा भी होगी. जसवंत ग्राउंड गढ़ी कैंट में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और मानव श्रृंखला बनाने के मद्देनजर रूट प्लान किया गया. चूंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है तो देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट किया है.

अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं या फिर मंगलवार 14 अप्रैल को देहरादून जाने या वहां से निकलने का प्लान कर रहे हैं, तो ये ट्रैफिक प्लान जरूर देख लीजिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान बनाया है. इसके तहत वाहनों के लिए नए रूट बनाए हैं. इस ट्रैफिक प्लान में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल जाने वाले वाहनों और अन्य स्थानों से आवागमन करने वाले वाहनों के लिए प्लान बनाया गया है.

कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान

कुमाऊं, हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला धर्मपुर और आईएसबीटी से आने वाले बसों के लिए रूट-

रिस्पना पुल से आराघर चौक क्रॉस रोड होते हुए दर्शन लाल चौक होकर घंटाघर से बिन्दाल पुल होकर दून स्कूल से आकाश गंगा तिराहा

चकराता, विकासनगर, सहसपुर और प्रेमनगर क्षेत्र से आने वाली बसों के लिए रूट

प्रेमनगर चौक से बल्लूपुर चौक होकर बिन्दाल पुल होते हुए दून स्कूल से आकाश गंगा तिराहा

मसूरी और राजपुर क्षेत्र से आने वाली बसों के लिए रूट