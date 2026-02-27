ETV Bharat / state

होली पर स्पेशल ट्रेनों के 1100 से अधिक फेरे, भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू

नई दिल्ली: होली के पर्व पर घर जाने वाले लोगों की संख्या शनिवार से बढ़ जाएगी. ऐसे में दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया बनाने जैसे विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. साथ ही स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिसबल की भी तैनाती की गई है. प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ न बढ़े, इसके लिए 3 मार्च तक प्लेटफार्म टिकट की विक्री पर रोक लगा दी गई है. सुरक्षा व व्यवस्था संभालने के लिए रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है. यात्री सुगमता से घर पहुंच सकें इसके लिए उत्तर रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों के सैकड़ों फेरे चलाने की तैयारी की गई है. अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ऑन डिमांड भी ट्रेनें चलाई जाएंगी.

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले बड़ी संख्या में प्रवासी होली के त्योहार पर अपने गांव या शहर को जाते हैं, जो कि ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान व अन्य राज्यों को जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है. उत्तर रेलवे की तरफ से इस बार बड़ी संख्या में होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

इन रूट्स पर स्पेशल ट्रेन: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि जिस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा है उनपर स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है. 5 मार्च तक स्पेशल ट्रेनों के 700 और 31 तक 1100 से अधिक फेरे चलाए जाएंगे. साथ ही जो स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही हैं. उनके संचालन को विस्तार दिया गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके. इसके अलावा ऑन डिमांड ट्रेनें चलाने की भी तैयारी की गई है, जिस रूट पर जनरल क्लास के यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी उस पर इन ट्रेनों को चलाया जाएगा.

होल्डिंग एरिया में रोकी जाएगी भीड़: बीते वर्ष 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए थे. इसके बाद से भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे की तरफ से विशेष तैयारी की जाती है. होली पर बड़ी संख्या में लोग घर जाते हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है. इसके मद्देनजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थाई होल्डिंग एरिया बना दिया गया है. यहीं पर जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को टिकट लेने, ट्रेन की स्थिति जानने, पूछताछ करने से लेकर प्लेटफार्म तक पहुंचने की सुविधा दी गई है. इसी की तर्ज पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी टेंट लगाकर अस्थाई होल्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया है. शनिवार तक ये होल्डिंग एरिया बनकर तैयार हो जाएगा. वहीं हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यही व्यवस्था की जा रही है.

सुरक्षा व प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जवान: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ, जीआरपी और रेल कर्मचारियों को तैनात किया गया है. जनरल क्लास के यात्री सीट के लिए धक्कामुक्की न करें, इसके लिए आरपीएफ के जवान यात्रियों को कतार में खड़ा कर कोच में भेजते हैं. इस व्यवस्था में अन्य रेल कर्मचारी भी मदद करते हैं. साथ ही रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन की निगरानी एआई व अन्य कैमरों के जरिए की जा रही है.