होली पर नहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही; बसों-अवैध वाहनों की चेकिंग करें अधिकारी, परिवहन मंत्री का निर्देश

लखनऊ: होली पर जनता की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में दिए निर्देशों पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने होली पर निर्देश दिए कि बसों की सुरक्षित यात्रा के साथ बसों के फेरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मुहैया कराते हुए उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके. 28 फरवरी से नौ मार्च की प्रोत्साहन अवधि के दौरान प्रारम्भिक दिवसों में दिल्ली से पूर्वी दिशा के यात्रियों को ले जाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बसें चलाई जाएं, जो होली की शाम तक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती रहें.

उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर नगरों में बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए. होली के बाद विभिन्न क्षेत्रों सेदिल्ली, जयपुर, कानपुर, लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों को जाने के लिए पर्याप्त संख्या में बसें संचालित की जाएं. प्रोत्साहन योजना अवधि में शत प्रतिशत निगम बसों को आनरोड किया जाए और निरंतर चलाए जाने की व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए. परिवहन निगम की बसों में ईटीएम की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित रहे. कोई भी बस बिना ईटीएम के मार्ग पर संचालित न की जाए. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए कि लम्बी दूरी की बसों में दो ड्राइवर अवश्य रखे जाएं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराई जा सके, साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक निर्धारित रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. परिवहन विभाग और निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाए. यात्रियों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बस स्टेशनों और पार्किंग स्थलों पर शुद्ध खान-पान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित किए जाए.