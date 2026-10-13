ETV Bharat / state

त्योहारों व परीक्षाओं को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई

नोएडा में अलर्ट, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: त्योहारों व परीक्षाओं को देखते हुए गौतम बुद्धनगर जनपद में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. साथ ही जिले में बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है. जो आगामी 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इसके मद्देनजर दिल्ली से लगने वाले नोएडा के सभी बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है. चेकिंग अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए नोएडा के एडिशनल डीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने कि आगामी त्योहारों सहित परीक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया है, इसके साथ ही फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है.