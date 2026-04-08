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Weather Change : वायरल और त्वचा रोगों के मरीज बढ़े, आयुर्वेद विशेषज्ञ ने दी अहम सलाह

बूंदी: बसंत ऋतु के साथ चैत्र माह की शुरुआत से ही मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी ठंडक, तो कभी हल्की गर्मी और बीच-बीच में बारिश. इस बदलते मौसम का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है. शहर और आसपास के क्षेत्रों में वायरल संक्रमण, जोड़ों के दर्द, सोरायसिस और अन्य त्वचा रोगों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. चिकित्सकों का मानना है कि इस समय लापरवाही स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकती है.

आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि वर्तमान समय में मौसम के अनुसार जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु और चैत्र माह के दौरान शरीर में कई प्रकार के जैविक परिवर्तन होते हैं. ऐसे में यदि खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो मौसमी बीमारियां आसानी से शरीर को घेर लेती हैं.

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुशवाह (ETV Bharat Bundi)

इस समय सबसे बड़ी गलती लोग ठंडी चीजों का अधिक सेवन करके कर रहे हैं. फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और लगातार एयर कंडीशनर में रहना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है. उन्होंने सलाह दी कि पानी को हल्का गर्म करके सामान्य तापमान पर पीना शरीर के लिए अधिक लाभकारी होता है. इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और वायरल संक्रमण से बचाव में मदद मिलती है.

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सोरायसिस और त्वचा रोगों में तेजी: बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर त्वचा पर देखने को मिल रहा है. अस्पतालों में सोरायसिस और अन्य त्वचा रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. डॉ. कुशवाह बताते हैं कि मौसम में अचानक ठंडक और नमी बढ़ने से त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं. विशेष रूप से सोरायसिस के मरीजों को इस समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

उनका कहना है कि इस दौरान त्वचा को साफ और मॉइस्चराइज रखना, धूल और संक्रमण से बचाव करना और संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है. डॉ. कुशवाह ने बताया कि वर्तमान में वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, जोड़ों का दर्द और त्वचा रोग तेजी से बढ़ रहे हैं. इसका मुख्य कारण मौसम का असंतुलन और गलत खान-पान है. इससे बचने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए.