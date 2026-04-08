Weather Change : वायरल और त्वचा रोगों के मरीज बढ़े, आयुर्वेद विशेषज्ञ ने दी अहम सलाह
मौसम में बदलाव को देखते हुए चिकित्सकों ने सलाह दी है कि पानी को हल्का गर्म करके सामान्य तापमान पर पीना लाभकारी होता है.
Published : April 8, 2026 at 3:21 PM IST
बूंदी: बसंत ऋतु के साथ चैत्र माह की शुरुआत से ही मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी ठंडक, तो कभी हल्की गर्मी और बीच-बीच में बारिश. इस बदलते मौसम का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है. शहर और आसपास के क्षेत्रों में वायरल संक्रमण, जोड़ों के दर्द, सोरायसिस और अन्य त्वचा रोगों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. चिकित्सकों का मानना है कि इस समय लापरवाही स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकती है.
आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि वर्तमान समय में मौसम के अनुसार जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु और चैत्र माह के दौरान शरीर में कई प्रकार के जैविक परिवर्तन होते हैं. ऐसे में यदि खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो मौसमी बीमारियां आसानी से शरीर को घेर लेती हैं.
इस समय सबसे बड़ी गलती लोग ठंडी चीजों का अधिक सेवन करके कर रहे हैं. फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और लगातार एयर कंडीशनर में रहना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है. उन्होंने सलाह दी कि पानी को हल्का गर्म करके सामान्य तापमान पर पीना शरीर के लिए अधिक लाभकारी होता है. इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और वायरल संक्रमण से बचाव में मदद मिलती है.
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सोरायसिस और त्वचा रोगों में तेजी: बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर त्वचा पर देखने को मिल रहा है. अस्पतालों में सोरायसिस और अन्य त्वचा रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. डॉ. कुशवाह बताते हैं कि मौसम में अचानक ठंडक और नमी बढ़ने से त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं. विशेष रूप से सोरायसिस के मरीजों को इस समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है.
उनका कहना है कि इस दौरान त्वचा को साफ और मॉइस्चराइज रखना, धूल और संक्रमण से बचाव करना और संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है. डॉ. कुशवाह ने बताया कि वर्तमान में वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, जोड़ों का दर्द और त्वचा रोग तेजी से बढ़ रहे हैं. इसका मुख्य कारण मौसम का असंतुलन और गलत खान-पान है. इससे बचने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए.
सबसे पहले ठंडी चीजों से दूरी बनानी चाहिए. सुबह जल्दी उठना, योग और प्राणायाम करना और संतुलित आहार लेना जरूरी है. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. डॉ. कुशवाह बताते हैं कि आयुर्वेद में चैत्र माह का विशेष महत्व है. इस दौरान नीम की कोपलें या 'नीम की तिथियां' खाने की परंपरा है, जो शरीर को शुद्ध करने और त्वचा रोगों से बचाने में मदद करती है.
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मटकी का पानी और कम नमक का महत्व: डॉ. कुशवाह ने बताया कि स्वस्थ जीवनशैली के लिए नमक का सेवन सीमित रखना बेहद जरूरी है. अधिक नमक शरीर में कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है. उन्होंने कहा कि फ्रिज के पानी की बजाय मटकी (मिट्टी के घड़े) का पानी पीना अधिक लाभकारी होता है. यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और शरीर के लिए सुरक्षित भी है.
योग और प्राणायाम से मिलेगी राहत: डॉ. कुशवाह ने बताया कि केवल खान-पान ही नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधियां भी इस मौसम में अहम भूमिका निभाती हैं. नियमित योग, व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मौसमी बीमारियों से बचाव संभव होता है.
बासी और ठंडे भोजन से करें परहेज: आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. सुनील कुशवाह का मानना है कि इस समय बासी और ठंडा भोजन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है. ताजा और गर्म भोजन करना चाहिए. हरी सब्जियां, फल और हल्का पचने वाला आहार शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं.
ऋतु परिवर्तन और आयुर्वेद का दृष्टिकोण: उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में ऋतु परिवर्तन को विशेष महत्व दिया गया है. बसंत और शरद ऋतु को बीमारियों के प्रसार के लिए संवेदनशील माना गया है. शरद ऋतु को रोगों की माता और गर्मी को उनका पोषक माना गया है, जबकि बसंत ऋतु में शरीर में जमा कफ पिघलने लगता है, जिससे बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है.
ऋतुजन्य लक्षण:
- सभी दिशाएं निर्मल होती हैं.
- पलाश, बकुल, कमल, आम्र और अशोक इत्यादि वृक्ष पुष्पों से शोभित होते हैं.
- चारों ओर कोकिला और भंवरों के समूह का गुंजन होता है, दक्षिण दिशा की वायु चलती है.
- नए-नए भूरे-लाल कोमल कोपलें आने लगती हैं.
संभावित मौसमी बीमारियां:
- शरीर में शीतलता आना
- भारीपन
- श्वास एवं कास
- मुंह से लार निकलना
- शरीर में खुजली होना
- मोटापा आना
- भूख कम लगना
- भोजन कम पचना
- सीने में जलन होना
- उल्टी-दस्त लगना
- मुंह में मीठापन होना