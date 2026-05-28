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बकरीद के मद्देनजर नोएडा में अलर्ट, ड्रोन कैमरे से चप्पे-चप्पे की निगरानी, 30 मई तक धारा 163 लागू

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी ने शांति वातावरण खराब करने की कोशिश की तो संबंधित तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस अधिकारी स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 28, 2026 at 7:13 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: बकरीद के मद्देनजर नोएडा में पुलिस ने तीनों जोन में 30 मई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 को लागू कर दिया गया.

खुले में नमाज या जुलूस पर रोक

इस बीच अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थान या प्रमुख एवं अन्य मार्गों पर नमाज पढ़ने, पूजा अर्चना और जुलूस निकालने या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है. खुले स्थान और धार्मिक स्थलों के आसपास जानवरों के विचरण करने पर भी प्रतिबंध लगाया है.

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गश्ती के दौरान पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)

ड्रोन कैमरे की भी मनाही

वहीं, सरकारी कार्यालय के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन कैमरा न चलाने की भी सख्त हिदायत दी गई है. अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था शैव्या गोयल ने बताया कि गुरुवार को जनपद में ईद-उल-जुहा का त्योहार मनाया जाएगा. इसके साथ ही तीन दिन तक समुदाय के लोगों द्वारा कुर्बानी का कार्यक्रम व विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन भी किया जा सकता है. ऐसे में धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम से विभिन्न क्षेत्रों में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों ने शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के लिए 30 मई तक पूरे जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रखने का फैसला किया. इस बीच यदि किसी ने भी शांत वातावरण खराब करने का प्रयास किया तो संबंधित तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ड्रोन कैमरे से चप्पे-चप्पे की निगरानी
ड्रोन कैमरे से चप्पे-चप्पे की निगरानी (ETV BHARAT)

उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर तेज आवाज में भी बजाने से स्पष्ट मना कर दिया है. अधिकारियों ने सभी थाना पुलिस को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गश्त करने के निर्देश दिए हैं.

रात के दौरान गश्त कर रही पुलिस टीमें
रात के दौरान गश्त कर रही पुलिस टीमें (ETV BHARAT)

एडीसीपी कानून व्यवस्था ने कहा...

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था शैव्या गोयल ने बताया कि बीएनएस की धारा 163 लागू होने के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, जिस किसी के भी द्वारा माहौल बिगड़ने की कोशिश की जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक और सौहार्द के बीच बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए सभी से अपील की गई है.

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