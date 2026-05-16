ETV Bharat / state

वट सावित्री व्रत: महिलाओं ने बड़ की पूजा एवं परिक्रमा कर मांगी पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली

चूरू: शहर में शनिवार को वट सावित्री व्रत एवं पूजा धार्मिक आस्था, परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया. सुबह से महिलाओं में विशेष उत्साह दिखा. विवाहित महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और शृंगार कर बड़ के पेड़ के नीचे एकत्र हुईं. विधि-विधान से पूजा कर पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. शहर के मंदिरों, चौकों, मोहल्लों तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्थित वट वृक्षों के आसपास दिनभर महिलाओं की भीड़ लगी रही. महिलाओं ने पूजा के दौरान वट वृक्ष की सात बार परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधा तथा सावित्री-सत्यवान की कथा का श्रवण किया. कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से भजन-कीर्तन भी किए.

पूजा स्थलों पर महिलाओं ने एक-दूसरे को अखंड सौभाग्य की शुभकामनाएं देते हुए पारंपरिक रीति-रिवाज निभाए. शहर की गौरी शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अपने अटूट प्रेम, समर्पण और तपस्या के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे. तभी से यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है. महिलाएं निर्जला अथवा फलाहार व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु, परिवार की उन्नति और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की कामना करती हैं. शहर के कई स्थानों पर सुबह से ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गई. महिलाओं ने पूजा की थाली में रोली, मौली, दीपक, फल, मिठाई, जल और पूजा सामग्री सजाकर विधिवत पूजा की. छोटी बच्चियों और युवतियों में भी पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला.