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वाराणसी में बेटे ने मां को मार डाला, कानपुर में छोटे भाई की ली जान

मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भुल्लनपुर हरिजन बस्ती में खाने को लेकर हुए विवाद में हैवान बना बेटा.

वाराणसी में महिला की हत्या के बाद पहुंची पुलिस.
वाराणसी में महिला की हत्या के बाद पहुंची पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 8:53 AM IST

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Updated : March 17, 2026 at 9:18 AM IST

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वाराणसी/कानपुर : मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भुल्लनपुर हरिजन बस्ती में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना में बेटे ने अपनी वृद्ध मां को लोहे की राॅड से हमला कर मार डाला. वारदात की वजह खाने को लेकर विवाद बताई जा रही है. वहीं कानपुर में बड़े भाई ने मामूली विवाद में अपने छोटे भाई की मारपीट कर जान ले ली.

घटना की जानकारी देतीं एडीसीपी नीतू कात्यायन. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि वाराणसी मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भुल्लनपुर हरिजन बस्ती निवासी घनश्याम (25) का सोमवार शाम अपनी मां शीला देवी (70) से खाने को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के दौरान घनश्याम ने लोहे की रॉड से मां के सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से शीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी घनश्याम मानसिक रूप से विक्षिप्त है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कानपुर में युवक की हत्या.
कानपुर में युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)

एडीसीपी नीतू कात्यायन ने बताया कि शीला देवी के चार बेटे हैं. इनमें रामबाबू (40), दिनेश (35) और बहादुर (32) मजदूरी करते हैं. धनश्याम घर पर ही रहता है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि घनश्याम का स्वभाव हिंसक है. वह अक्सर लोगों से विवाद करता रहता था. सोमवार शाम मां से खाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान रॉड एवं ईंट से हमला कर दिया था. शीला देवी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. तहरीर प्राप्त कर मुकदमा लिखा जाएगा.

कानपुर में पिटाई से घायल युवक की मौत; आरोपी भाई गिरफ्तार

शिवराजपुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम दो सगे भाइयों के बीच हुई मारपीट में घायल छोटे भाई की मौत हो गई. पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शिवराजपुर के कार्यवाहक थाना प्रभारी अटल कुमार ने बताया कि वार्ड 10 मुख्तार अनीश नगर निवासी मोहम्मद इखलाक उर्फ फारूक का अपने बड़े भाई मोहम्मद शमशाद से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इस पर शमशाद ने इखलाक को बुरी तरह पीट दिया. मारपीट में इखलाख को गंभीर चोट आई. उसे आननफानन सीएचसी में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई. इखलाख की पत्नी सबीना की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया गया है.

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Last Updated : March 17, 2026 at 9:18 AM IST

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