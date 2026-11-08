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वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्रीराम की आरती, जलाए दीये, बोलीं- सबके पूर्वज भगवान श्रीराम

मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्रीराम की आरती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : दीपावली के पावन पर्व पर आध्यात्मिक नगरी काशी में गंगा-जमुनी तहजीब फिर देखने को मिली है. लमही स्थित सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाओं ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु श्रीराम की आरती उतारी और दीप जलाकर रोशनी का पर्व मनाया.

महिलाओं ने कहा कि प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी पर जिस तरह अयोध्या सजी होगी और उनकी लोगों ने आरती उतारी होगी, ठीक उसी तरह आज हम मुस्लिम महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में सुभाष भवन में जुटकर सजावटी थाली में दीप जलाकर भगवान श्री राम और माता जानकी की आरती उतारी. वहीं उर्दू में लिखी श्री राम आरती भी मुस्लिम महिलाओं ने गाई और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया.