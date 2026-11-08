वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्रीराम की आरती, जलाए दीये, बोलीं- सबके पूर्वज भगवान श्रीराम
मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में लिखी श्री राम की आरती गायी हनुमान चालीसा का पाठ भी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 2:53 PM IST
वाराणसी : दीपावली के पावन पर्व पर आध्यात्मिक नगरी काशी में गंगा-जमुनी तहजीब फिर देखने को मिली है. लमही स्थित सुभाष भवन में मुस्लिम महिलाओं ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु श्रीराम की आरती उतारी और दीप जलाकर रोशनी का पर्व मनाया.
महिलाओं ने कहा कि प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी पर जिस तरह अयोध्या सजी होगी और उनकी लोगों ने आरती उतारी होगी, ठीक उसी तरह आज हम मुस्लिम महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में सुभाष भवन में जुटकर सजावटी थाली में दीप जलाकर भगवान श्री राम और माता जानकी की आरती उतारी. वहीं उर्दू में लिखी श्री राम आरती भी मुस्लिम महिलाओं ने गाई और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया.
नाजनीन अंसारी ने कहा कि इस अनूठी पहल के जरिए मुस्लिम महिलाओं ने यह संदेश दिया कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराएं और देश की मूल भावना सभी को साथ लेकर चलने की है. इस आयोजन में महिलाओं ने एक स्वर में प्रभु श्रीराम को मानवता, शांति और भारतीय जीवन-मूल्यों का प्रतीक बताते हुए देश में सामाजिक समरसता और एकजुटता का मजबूत संदेश दिया.
मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती के साथ पूरी आरती संपन्न की. मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि भारत के भूखण्ड पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज चाहे जिस धर्म को मानता हो, सबके पूर्वज भगवान श्रीराम ही हैं. धर्म तो बदलते रहे, लेकिन पूर्वज कैसे बदलेंगे. हम अपने पूर्वजों की परम्पराओं से अलग होकर कभी अपनी पहचान नहीं खोना चाहते.
उन्होंने कहा, जो लोग अरबी, तुर्की और ईरानी बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता न अरब, न तुर्की में होगी और न भारत में. वे कहीं के नहीं रहेंगे. इसलिये अपने असली पहचान के साथ अपनी संस्कृति और परम्परा के साथ जिएं.
डॉ. नजमा परवीन ने कहा कि रामराज्य की कल्पना दुनियां के हर देश करते हैं. राम को पढ़ें, घर में राम को गढ़ें. घर-घर राम की चर्चा हो तो देखिए आपका परिवार कितना सुखी और समृद्ध होता है. राम से अलग करना किसी के वश की बात नहीं. पता नहीं कितने राक्षस और अधर्मी आए, लेकिन राम नाम का भी कुछ बिगड़ नहीं पाया, तो इन वामपंथी नौटंकीबाजों की क्या हैसियत है.
यह भी पढ़ें : रामनगरी के वैभव पर किसी मंथरा या मारीच की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए...अयोध्या में सीएम योगी ने बच्चों को दी टॉफी