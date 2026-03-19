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वाराणसी में 31 मार्च तक नहीं जमा किया टैक्स तो बढ़ेगा ब्याज का बोझ, 225 करोड़ रुपये है वसूली का टारगेट

नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले कर वसूली अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है.

नगर निगम ने वसूली अभियान किया तेज.
नगर निगम ने वसूली अभियान किया तेज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 6:03 PM IST

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वाराणसी : टैक्स जमा करने में देरी अब महंगा पड़ेगा. 31 मार्च तक गृहकर, जलकर व सीवरकर जमा नहीं करने पर अगले वित्तीय वर्ष में मूल राशि के साथ भारी ब्याज और विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा. नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले कर वसूली अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया, वर्तमान वर्ष संपत्ति कर वसूली के लिए 225 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 18 मार्च तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब महज 12 दिन शेष हैं. ऐसे में जिन भवन स्वामियों ने टैक्स जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से भुगतान कर दें.

31 मार्च के बाद कर जमा नहीं करने वालों पर होगा एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

यदि इस अवधि तक कर जमा नहीं होता है, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में पिछला बकाया ब्याज सहित जोड़कर वसूला जाएगा. साथ ही नियमानुसार विधिक रूप से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी. इसके अतिरिक्त, दुकानों के किराए और लाइसेंस शुल्क में देरी होने पर मूल धनराशि पर 50 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाया जाएगा.

​सरचार्ज छूट का हजारों लोगों ने उठाया लाभ : नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया, सदन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 63,414 भवन स्वामियों को सरचार्ज के रूप में 72.07 करोड़ रुपये की छूट दी गई थी. फरवरी 2026 से 18 मार्च तक चले विशेष अभियान में 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे उन्हें 15.88 करोड़ रुपये की छूट का सीधा लाभ मिला.

ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा : घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकता है. नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in से टैक्स जमा किया जा सकता है. इसके अलावा सभी जोनों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कंप्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन सेंटर संचालित हैं. वहीं राजस्व निरीक्षक एम-पॉस डिवाइस के साथ घर-घर जाकर भी कर संग्रह कर रहे हैं.

50 प्रतिशत देना होगा विलंब शुल्क : नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की 1924 दुकानों और अन्य 23 मदों (होटल, लॉज, अस्पताल, विज्ञापन आदि) से भी राजस्व वसूली तेज कर दी गई है. पिछले वित्तीय वर्ष में इन मदों से 71.32 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि इस वर्ष 101.94 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 88.78 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं.

दुकानों के किराए के लिए क्यूआर कोड की सुविधा भी दी गई है. जिसके माध्यम से दुकानदारों के द्वारा अपना मासिक किराया जमा किया जाता है. उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक दुकानों का किराया, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शुल्क जमा नही किया जाता है, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल धनराशि पर, विलंब शुल्क 50 प्रतिशत जोड़कर वसूली की जायेगी.

इस तरह जम कर सकते हैं अपना शुल्क

  • अगर आपके पास पुराना बिल या उसकी रसीद है, तो उसमें स्कैन कोड में स्कैन करते ही आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी.
  • नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर हाउस टैक्स नंबर या फिर अपनी यूनिक आईडी नंबर डालकर अपना बिल देख सकते हैं.
  • अपना नंबर डालने के लिए अल्फाबेट जैसे ck, N, A के बाद. जरूर लगाएं.
  • मकान की डिटेल खुलने के साथ ही आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी अन्य माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं.
  • यूपीआईडी के जरिए भी आसानी से इसका भुगतान किया जा सकता है.

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