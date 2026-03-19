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वाराणसी में 31 मार्च तक नहीं जमा किया टैक्स तो बढ़ेगा ब्याज का बोझ, 225 करोड़ रुपये है वसूली का टारगेट

वाराणसी : टैक्स जमा करने में देरी अब महंगा पड़ेगा. 31 मार्च तक गृहकर, जलकर व सीवरकर जमा नहीं करने पर अगले वित्तीय वर्ष में मूल राशि के साथ भारी ब्याज और विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा. नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले कर वसूली अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया, वर्तमान वर्ष संपत्ति कर वसूली के लिए 225 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 18 मार्च तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब महज 12 दिन शेष हैं. ऐसे में जिन भवन स्वामियों ने टैक्स जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से भुगतान कर दें.

31 मार्च के बाद कर जमा नहीं करने वालों पर होगा एक्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

यदि इस अवधि तक कर जमा नहीं होता है, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में पिछला बकाया ब्याज सहित जोड़कर वसूला जाएगा. साथ ही नियमानुसार विधिक रूप से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी. इसके अतिरिक्त, दुकानों के किराए और लाइसेंस शुल्क में देरी होने पर मूल धनराशि पर 50 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाया जाएगा.

​सरचार्ज छूट का हजारों लोगों ने उठाया लाभ : नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया, सदन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 63,414 भवन स्वामियों को सरचार्ज के रूप में 72.07 करोड़ रुपये की छूट दी गई थी. फरवरी 2026 से 18 मार्च तक चले विशेष अभियान में 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे उन्हें 15.88 करोड़ रुपये की छूट का सीधा लाभ मिला.