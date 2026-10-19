वाराणसी में अजय राय बोले- एयर शो के जरिए अपनी नाकामियां छिपा रही सरकार, बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज पर उठाए सवाल
अजय राय ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू ट्रामा सेंटर को एम्स जैसा बताते हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति कुछ और है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:00 PM IST
वाराणसी : कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एयर शो को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों, जनता को भ्रमित करने और उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही है, जिन पर वह काम नहीं कर पाई है. अजय राय रामनगर की रामलीला में राजपरिवार के बेड़े में शामिल हाथी से घायल हुए महावत गफलू का हाल जानने के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचे थे. यहां उन्होंने मरीजों के उपचार और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि ट्रामा सेंटर में मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि यहां जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे मरीजों के परिजनों के लिए एयर शो का क्या महत्व है? ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों की सुध लेने वाला कौन है? अजय राय ने कहा कि ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीज गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं.
कई लोग अपने माता-पिता और परिजनों को याद करते हुए जीवन की अंतिम घड़ियां बिता रहे हैं. ऐसे समय में उनकी मदद के लिए कौन आगे आ रहा है? उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई विधायक या मंत्री यहां मरीजों की खोज-खबर लेने पहुंचा है? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचकर मरीजों की स्थिति देखनी चाहिए.
उन्होंने कहा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उनके परिजनों से मिलकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए. केवल बड़े आयोजन करने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों के दुख-दर्द में शामिल होकर उनकी सहायता करने से जनता का विश्वास जीता जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू ट्रामा सेंटर को एम्स के समान बताते हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति कुछ और है.
उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से मरीज उपचार की उम्मीद में यहां पहुंचते हैं. गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार और भाजपा के नेताओं को अस्पताल पहुंचकर मरीजों की परेशानियों को समझना चाहिए. यदि जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम करेंगे, तभी जनता उनके प्रति सकारात्मक सोच रखेगी.
अजय राय ने कहा कि विरोध केवल विदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव और घर-घर में भी लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिजन और समर्थक दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे. चाहे वे लंदन, अमेरिका या जापान में हों, वे विरोध कर सकते हैं.
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