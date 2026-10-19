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वाराणसी में अजय राय बोले- एयर शो के जरिए अपनी नाकामियां छिपा रही सरकार, बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज पर उठाए सवाल

अजय राय ने सरकार पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एयर शो को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों, जनता को भ्रमित करने और उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही है, जिन पर वह काम नहीं कर पाई है. अजय राय रामनगर की रामलीला में राजपरिवार के बेड़े में शामिल हाथी से घायल हुए महावत गफलू का हाल जानने के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचे थे. यहां उन्होंने मरीजों के उपचार और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि ट्रामा सेंटर में मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि यहां जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे मरीजों के परिजनों के लिए एयर शो का क्या महत्व है? ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों की सुध लेने वाला कौन है? अजय राय ने कहा कि ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीज गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं.