वाराणसी में छात्रा सुसाइड नोट में शिक्षक और वॉर्डेन पर प्रताड़ना का आरोप, दोनों गिरफ्तार
बच्ची की पिता की तहरीर और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने शिक्षक और वार्डेन को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:01 PM IST
वाराणसी: लंका थाना क्षेत्र के शिवप्रसाद गुप्त कॉलोनी स्थित ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल में 12 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में सुसाइड नोट मिलने के बाद नया मोड़ आ गया है.
हॉस्टल के कमरे से मिले सुसाइड नोट में छात्रा ने विद्यालय के शिक्षक और वार्डेन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पिता की तहरीर और सुसाइड नोट में सामने आए आरोपों के आधार पर पुलिस ने शिक्षक शैलेंद्र कुमार यादव और वार्डेन प्रीति मिश्रा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.
वहीं, घटना के बाद से छात्रा के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पिता का कहना है कि उनकी बेटी स्कूल जाने की बात सुनकर सहम जाती थी. वह कई बार विद्यालय में नहीं रहने की इच्छा भी जता चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया गया.
बिहार के गोपालगंज जिले के बैजलहां गोपालपुर निवासी तारकेश्वर मिश्रा की बेटी स्नेहा मिश्रा (12) ज्ञानदीप एकेडमी में कक्षा सात की छात्रा थी. वह विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी. बृहस्पतिवार की सुबह करीब पांच बजे छात्रा ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी.
नीचे गिरने के बाद वहां मौजूद निजी सुरक्षाकर्मी की नजर उस पर पड़ी. उसने तत्काल विद्यालय प्रबंधन को इसकी सूचना दी. आनन-फानन में छात्रा को बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजनों में हड़कंप मच गया.
सुसाइड नोट में मानसिक प्रताड़ना का जिक्र
पुलिस की जांच के दौरान हॉस्टल के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें छात्रा ने शिक्षक शैलेंद्र कुमार यादव और वार्डेन प्रीति मिश्रा पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. नोट में दोनों के व्यवहार से परेशान होने और हॉस्टल में नहीं रह पाने की बात लिखी गई है.
छात्रा ने अपनी मानसिक परेशानी का भी जिक्र किया है. सुसाइड नोट सामने आने के बाद मामले की जांच की दिशा बदल गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि छात्रा को विद्यालय में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था और उसके साथ कथित तौर पर किस तरह का व्यवहार किया जाता था.
छह महीने पहले लिया था दाखिला, स्कूल जाने से डरती थी स्नेहा
पिता तारकेश्वर मिश्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि स्नेहा का करीब छह महीने पहले ही ज्ञानदीप एकेडमी में दाखिला कराया गया था. वह हॉस्टल की चौथी मंजिल पर तीन अन्य छात्राओं के साथ रहती थी. छठ पूजा के बाद मंगलवार को ही वह बिहार स्थित अपने घर से वाराणसी लौटी थी.
पिता के मुताबिक, घर पर रहने के दौरान बेटी सामान्य थी, लेकिन जब भी स्कूल जाने की बात होती थी तो वह सहम जाती थी. वह अपनी मां से विद्यालय में प्रताड़ित किए जाने की शिकायत भी करती थी. कई बार उसने हॉस्टल में नहीं रहने की इच्छा जताई थी. इसके बावजूद परिवार को उसकी परेशानी की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो सका.
पिता जयपुर में करते हैं काम, भाई भी इसी विद्यालय में पढ़ता है
तारकेश्वर मिश्रा काम के सिलसिले में जयपुर में रहते हैं, जबकि स्नेहा की मां बिहार में रहती हैं. परिवार ने बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से बेटी का दाखिला वाराणसी के विद्यालय में कराया था. स्नेहा का छोटा भाई भी विद्यालय की चितईपुर शाखा में कक्षा छह में पढ़ता है.
घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन वाराणसी पहुंचे. बेटी की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता ने शिक्षक और वार्डेन को बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
मां बोलीं- तबीयत खराब होने की सूचना दी, अस्पताल पहुंची तो बेटी की हो चुकी थी मौत
स्नेहा की मां ने विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक, 19 नवंबर की सुबह करीब छह बजे हॉस्टल की वार्डेन ने फोन कर बताया कि बेटी की तबीयत खराब है और उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.
सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचीं, लेकिन वहां बेटी की मौत हो चुकी थी. मां का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से उन्हें घटना की वास्तविक जानकारी नहीं दी गई. उन्हें यह तक स्पष्ट नहीं बताया गया कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
डीसीपी समेत पुलिस अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल, एडीसीपी काशी, एसीपी भेलूपुर और लंका थाना प्रभारी राजकुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हॉस्टल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद छात्राओं से पूछताछ की. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से ज़रूरी साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. हालांकि, देर रात तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी.
दोनों आरोपित गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ
लंका थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर शिक्षक शैलेंद्र कुमार यादव और वार्डेन प्रीति मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों, हॉस्टल में छात्रा के साथ रहने वाली अन्य छात्राओं के बयान और विद्यालय प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
कई सवाल छोड़ गई मासूम की मौत
स्नेहा की मौत ने विद्यालयों और छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा, उनके मानसिक स्वास्थ्य और शिकायतों को गंभीरता से सुनने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर छह महीने से हॉस्टल में रह रही छात्रा किस परेशानी से गुजर रही थी? उसने परिवार से विद्यालय में नहीं रहने की इच्छा क्यों जताई? उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई? घटना के समय हॉस्टल में सुरक्षा और निगरानी की क्या व्यवस्था थी? पुलिस की जांच में इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. फिलहाल एक परिवार ने अपनी 12 वर्षीय बेटी को खो दिया है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं.
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