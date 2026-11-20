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वाराणसी में छात्रा सुसाइड नोट में शिक्षक और वॉर्डेन पर प्रताड़ना का आरोप, दोनों गिरफ्तार

वाराणसी में छात्रा सुसाइड नोट में शिक्षक और वॉर्डेन पर प्रताड़ना का आरोप. ( ETV Bharat )

वाराणसी: लंका थाना क्षेत्र के शिवप्रसाद गुप्त कॉलोनी स्थित ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल में 12 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में सुसाइड नोट मिलने के बाद नया मोड़ आ गया है.

हॉस्टल के कमरे से मिले सुसाइड नोट में छात्रा ने विद्यालय के शिक्षक और वार्डेन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पिता की तहरीर और सुसाइड नोट में सामने आए आरोपों के आधार पर पुलिस ने शिक्षक शैलेंद्र कुमार यादव और वार्डेन प्रीति मिश्रा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं, घटना के बाद से छात्रा के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पिता का कहना है कि उनकी बेटी स्कूल जाने की बात सुनकर सहम जाती थी. वह कई बार विद्यालय में नहीं रहने की इच्छा भी जता चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया गया. वाराणसी में छात्रा सुसाइड नोट में शिक्षक और वॉर्डेन पर प्रताड़ना का आरोप, दोनों गिरफ्तार. (ETV BHARAT) बिहार के गोपालगंज जिले के बैजलहां गोपालपुर निवासी तारकेश्वर मिश्रा की बेटी स्नेहा मिश्रा (12) ज्ञानदीप एकेडमी में कक्षा सात की छात्रा थी. वह विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी. बृहस्पतिवार की सुबह करीब पांच बजे छात्रा ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. नीचे गिरने के बाद वहां मौजूद निजी सुरक्षाकर्मी की नजर उस पर पड़ी. उसने तत्काल विद्यालय प्रबंधन को इसकी सूचना दी. आनन-फानन में छात्रा को बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजनों में हड़कंप मच गया. सुसाइड नोट में मानसिक प्रताड़ना का जिक्र पुलिस की जांच के दौरान हॉस्टल के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है. इसमें छात्रा ने शिक्षक शैलेंद्र कुमार यादव और वार्डेन प्रीति मिश्रा पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. नोट में दोनों के व्यवहार से परेशान होने और हॉस्टल में नहीं रह पाने की बात लिखी गई है. छात्रा ने अपनी मानसिक परेशानी का भी जिक्र किया है. सुसाइड नोट सामने आने के बाद मामले की जांच की दिशा बदल गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि छात्रा को विद्यालय में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था और उसके साथ कथित तौर पर किस तरह का व्यवहार किया जाता था. छह महीने पहले लिया था दाखिला, स्कूल जाने से डरती थी स्नेहा पिता तारकेश्वर मिश्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि स्नेहा का करीब छह महीने पहले ही ज्ञानदीप एकेडमी में दाखिला कराया गया था. वह हॉस्टल की चौथी मंजिल पर तीन अन्य छात्राओं के साथ रहती थी. छठ पूजा के बाद मंगलवार को ही वह बिहार स्थित अपने घर से वाराणसी लौटी थी. पिता के मुताबिक, घर पर रहने के दौरान बेटी सामान्य थी, लेकिन जब भी स्कूल जाने की बात होती थी तो वह सहम जाती थी. वह अपनी मां से विद्यालय में प्रताड़ित किए जाने की शिकायत भी करती थी. कई बार उसने हॉस्टल में नहीं रहने की इच्छा जताई थी. इसके बावजूद परिवार को उसकी परेशानी की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो सका. पिता जयपुर में करते हैं काम, भाई भी इसी विद्यालय में पढ़ता है