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यूपी में चार जनवरी तक नहीं होगा वोटर लिस्ट से जुड़े अफसरों का तबादला, राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट रोज सिर्फ 10 फॉर्म दे सकेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के साथ दूसरी बैठक हुई. इसमें दलों को बताया गया कि चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण से जुड़े अफसरों के तबादले पर रोक लगा दी है. 17 नवंबर से लेकर चार जनवरी 2027 यानी अंतिम सूची छपने तक इन अफसरों का तबादला आयोग की इजाजत के बिना नहीं होगा.

बैठक में फॉर्म जमा करने की सीमा भी साफ कर दी गई. दावे और आपत्ति के दौरान किसी भी दल का बूथ लेवल एजेंट एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 फॉर्म ही बीएलओ को दे सकेगा. अगर कोई एजेंट पूरे एक महीने में 30 से ज्यादा फॉर्म जमा करता है, तो उन सबकी दोबारा जांच खुद ईआरओ या सहायक ईआरओ करेंगे. दलों से कहा गया कि वे हर बूथ पर अपना एजेंट तैनात कर लें, बीएलओ उन्हें पूरी जानकारी देते रहेंगे.

झूठी जानकारी दी तो मुकदमा : किसी का नाम कटवाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म सात में झूठी जानकारी देने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है. ऐसे लोगों पर जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई होगी. वहीं वोटर लिस्ट का काम देख रहे अफसर अगर ड्यूटी में लापरवाही करते मिले तो उन पर इसी कानून की धारा 32 के तहत मुकदमा चलेगा. यह है पूरा कार्यक्रम : दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक ली जाएंगी. इस बीच चार दिन विशेष अभियान चलेगा, 21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर. इन दिनों शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं. सभी दावों का निपटारा 28 दिसंबर तक होगा और फाइनल लिस्ट चार जनवरी 2027 को छपेगी. आयोग ने यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को घोषित किया था और 16 अक्टूबर को दलों के साथ पहली बैठक हो चुकी है. सभी दलों को ड्राफ्ट लिस्ट की दो प्रतियां, एक हार्ड और एक साफ्ट कॉपी तथा पूरक सूची की एक प्रति दे दी गई है. आम लोग अपना नाम बूथ पर या बीएलओ के पास रखी लिस्ट में देख सकते हैं. इसके अलावा ईसीआईनेट ऐप, ceouttarpradesh.nic.in और voters.eci.gov.in पर भी नाम जांचा जा सकता है. हर दिन मिलने वाले आवेदनों की सूची ईआरओ दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी और वेबसाइट पर भी डाली जाएगी. हर हफ्ते ईआरओ दलों के साथ बैठक कर यह सूची सौंपेंगे. लिस्ट में नाम जुड़वाने का इंतजाम स्कूलों तक ले जाया जा रहा है. पदाभिहित अधिकारी के तौर पर प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर या अध्यापक और दूसरे शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं, जो हर कामकाजी दिन अपने तय स्थान पर मौजूद रहेंगे. इनके पास लिस्ट भी रहेगी और फॉर्म छह, छह ए, सात तथा आठ भी. यह दावे और आपत्तियां भी लेंगे.