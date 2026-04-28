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यूपी में बिजली विभाग का गड़बडझाला; उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति, सीबीआई जांच की मांग की

भारत सरकार द्वारा समाप्त अधिसूचना के तहत ही यूपी में नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है.

उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति.
उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:56 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उपभोक्ता परिषद का कहना है कि प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की जा रही है. जिस अधिसूचना को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया, वह अधिसूचना अभी भी उत्तर प्रदेश में लागू है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं. उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश व केंद्र सरकार से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करने की मांग की है.

उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन का वह आदेश सार्वजनिक करते हुए करारा हमला बोला. कहा, पावर कारपोरेशन ने 10 सितंबर 2025 से पूरे उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी किया था, जिसे भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 28 फरवरी 2022 की अधिसूचना के आधार पर उचित ठहराया.

भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में प्रीपेड मोड में ही नया कनेक्शन देने की बाध्यता बताई. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई के बाद विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के विपरीत 28 फरवरी 2022 की अधिसूचना में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने संशोधन करते हुए एक अप्रैल 2026 से स्मार्ट प्रीपेड मोड की अनिवार्यता समाप्त कर दी.

बावजूद उत्तर प्रदेश में उसी पुराने आदेश के आधार पर नए बिजली कनेक्शनों को केवल प्रीपेड मोड में ही दिया जा रहा है, जिसे परिषद ने “असंवैधानिक” और उपभोक्ता विरोधी करार दिया है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन की तरफ से भारत सरकार की समाप्त हो चुकी अधिसूचना का हवाला देकर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो पूर्व में भारत सरकार में कार्य कर चुके हैं, इस मामले की गंभीरता को समझने में विफल प्रतीत हो रहे हैं. परिषद ने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है और इससे जनता का शोषण हो रहा है. उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके.

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