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यूपी में बिजली विभाग का गड़बडझाला; उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति, सीबीआई जांच की मांग की

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उपभोक्ता परिषद का कहना है कि प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की जा रही है. जिस अधिसूचना को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया, वह अधिसूचना अभी भी उत्तर प्रदेश में लागू है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं. उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश व केंद्र सरकार से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करने की मांग की है.

उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन का वह आदेश सार्वजनिक करते हुए करारा हमला बोला. कहा, पावर कारपोरेशन ने 10 सितंबर 2025 से पूरे उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी किया था, जिसे भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 28 फरवरी 2022 की अधिसूचना के आधार पर उचित ठहराया.

भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में प्रीपेड मोड में ही नया कनेक्शन देने की बाध्यता बताई. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई के बाद विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के विपरीत 28 फरवरी 2022 की अधिसूचना में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने संशोधन करते हुए एक अप्रैल 2026 से स्मार्ट प्रीपेड मोड की अनिवार्यता समाप्त कर दी.