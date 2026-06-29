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यूपी में अगस्त से पेपर आरसी की जगह जारी होगा क्यूआर कोड और चिप से लैस स्मार्ट कार्ड आरसी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट करने के बाद अब परिवहन विभाग कागज की आरसी को भी स्मार्ट करने जा रहा है. जिस तरह वर्तमान में आवेदकों को कागज के ड्राइविंग लाइसेंस की जगह स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है उसी तरह अब कागज की आरसी के स्थान पर क्यूआर कोड और चिप से लैस स्मार्ट आरसी जारी किया जाएगा.

10 साल से ज्यादा समय से स्मार्ट कार्ड आरसी का प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन अब अगले माह यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा. आरसी स्मार्ट होने के बाद अब इसे कैरी करना आसान होगा और यह सिक्योरिटी से भी लैस है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में 'पेपर आरसी' जारी किया जा रहा था, लेकिन पेपर आरसी के स्थान पर 'स्मार्ट कार्ड आरसी चिप के साथ' लागू किया गया है.