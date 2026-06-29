यूपी में अगस्त से पेपर आरसी की जगह जारी होगा क्यूआर कोड और चिप से लैस स्मार्ट कार्ड आरसी
10 साल से ज्यादा समय से स्मार्ट कार्ड आरसी का प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन अब अगले माह यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 11:07 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट करने के बाद अब परिवहन विभाग कागज की आरसी को भी स्मार्ट करने जा रहा है. जिस तरह वर्तमान में आवेदकों को कागज के ड्राइविंग लाइसेंस की जगह स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है उसी तरह अब कागज की आरसी के स्थान पर क्यूआर कोड और चिप से लैस स्मार्ट आरसी जारी किया जाएगा.
10 साल से ज्यादा समय से स्मार्ट कार्ड आरसी का प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन अब अगले माह यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा. आरसी स्मार्ट होने के बाद अब इसे कैरी करना आसान होगा और यह सिक्योरिटी से भी लैस है.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में 'पेपर आरसी' जारी किया जा रहा था, लेकिन पेपर आरसी के स्थान पर 'स्मार्ट कार्ड आरसी चिप के साथ' लागू किया गया है.
"स्मार्ट कार्ड आरसी चिप और QR कोड के साथ' प्राप्त करने के लिए संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा. भारत सरकार की तरफ से समय-समय निर्धारित न्यूनतम शुल्क जमा किया जायेगा. जेम पोर्टल के माध्यम से 10 दिन के अंदर बिडिंग की कार्रवाई की जाएगी.
इसके लिए सर्वोत्तम वेण्डर का चयन कर योजना का ट्रायल कराते हुए 15 दिन में ये कार्रवाई पूरी की जाएगी. 25 जुलाई तक सभी उपकरण लगा लिए जाएंगे जिससे एक अगस्त से स्मार्ट कार्ड डीएल जारी हो सके.
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