यूपी में इस दिन होगी लेखपाल मेंस की परीक्षा, आ गई डेट

इस एग्जाम में कुल 3 लाख, 66 हजार 712 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

Published : March 10, 2026 at 4:40 PM IST

Published : March 10, 2026 at 4:40 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है. आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार लेखपाल मुख्य परीक्षा गुरुवार 21 मई 2026 को आयोजित की जाएगी.

आयोग की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि परीक्षा 21 मई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. भर्ती के माध्यम से लेखपाल के कुल 7994 खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. बता दें इस एग्जाम में कुल 3 लाख, 66 हजार 712 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. इसके लिए स्पेशल रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किताब, नोट्स या पर्ची ले जाना सख्त मना होगा. यदि किसी अभ्यर्थी के पास इस तरह की कोई भी सामग्री पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करना होगा. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

आयोग ने ये भी बताया कि परीक्षा से संबंधित आगे की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर जारी की जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

