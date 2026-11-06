यूपी में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग इन संगठनों का लेगा सहयोग, जानिए क्या है प्लान
इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:10 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा. इस मुहिम को सफल बनाने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों के साथ-साथ सामाजिक, व्यावसायिक एवं गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा. इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि जिलों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), जिला और तहसील बार एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, चिकित्सा संघ और मेडिकल एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराए जाएं.
सार्वजनिक उपक्रमों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए कार्यस्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिला अपार्टमेंट और कॉलोनियों में RWA के सहयोग से नए निवासियों, पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और मतदाता सूची में नाम दर्ज न करा पाने वाले पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराया जाएगा.
नागरिक सुरक्षा संगठनों के स्वयंसेवकों के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों, घनी आबादी वाले मोहल्लों व मलिन बस्तियों में छूटे हुए पात्र नागरिकों को चिह्नित किया जाएगा. श्रमिक संगठनों के माध्यम से कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जाएगा.
व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता जागरूकता और पंजीकरण के लिए सक्रिय भागीदारी को प्रेरित किया जाएगा. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से उनके परिसरों में शिविर आयोजित करने के साथ मलिन बस्तियों और दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के नागरिकों के संबंध में अच्छी जानकारी होती है, इसलिए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए वर्तमान और पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों का भी सहयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. समाजसेवियों, वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकों का भी सहयोग लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा.
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