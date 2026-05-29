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यूपी में 724 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, 1193 वाहन चालकों को नोटिस

गलत ड्राइविंग: 1193 वाहन चालकों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि धारा 19 के तहत 724 चालकों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है.

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724 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 11:33 AM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर अब दिखने लगा है. परिवहन विभाग की तरफ से अब नियमों का मखौल उड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है. बार-बार नियमों को दरकिनार कर रहे वाहन चालकों पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. 1193 वाहन चालकों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि धारा 19 के तहत 724 चालकों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है.

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने परिवहन विभाग की समीक्षा की थी. उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए.

इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा था कि जो भी महंगी गाड़ियों से स्टंटबाजी करते हैं, उनकी गाड़ी को सीज कर स्क्रैप कर दिया जाए. हालांकि अभी स्टंटबाजों की गाड़ियों पर सीज़ करने की कार्रवाई विभाग ने नहीं की है, लेकिन नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कड़ा एक्शन ज़रूर ले लिया है.

ऐसे वाहन चालक, जो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और उन पर कई बार चालान की कार्रवाई भी की जा चुकी थी, लेकिन सुधारने का नाम नहीं ले रहे थे. ऐसे 724 वाहन चालकों का परिवहन विभाग की तरफ से लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. अब यह वाहन चालक अगर वाहन चलते हुए पाए जाएंगे, तो इन्हें बिना लाइसेंस मानते हुए परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा.

इतना ही नहीं इन्हें अपना जवाब परिवहन विभाग के सामने देना होगा, नहीं तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

इन वाहन स्वामियों के अलावा 1193 वाहन स्वामियों को नियमों के उल्लंघन करने पर नोटिस थी जारी किया गया है.

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण ओवरलोडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग है. नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन वाहन स्वामी इन्हीं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे उन पर कार्रवाई की जा रही है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बताया कि विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. वाहन स्वामियों को समझाया जाता है कि निर्धारित सीमा में ही चलें. नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं. रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचें.

ट्रैफिक रूल्स का हमेशा पालन करें, लेकिन काफी संख्या में ऐसे वाहन चालक हैं, जो इन नियमों को नहीं मानते हैं. अब उन पर एक्शन लिया गया है. लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. नोटिस भी जारी किया गया है. आगे भी नियमों को दरकिनार कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी.

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