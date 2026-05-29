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यूपी में 724 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, 1193 वाहन चालकों को नोटिस

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर अब दिखने लगा है. परिवहन विभाग की तरफ से अब नियमों का मखौल उड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है. बार-बार नियमों को दरकिनार कर रहे वाहन चालकों पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. 1193 वाहन चालकों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि धारा 19 के तहत 724 चालकों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है.

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने परिवहन विभाग की समीक्षा की थी. उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए.

इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा था कि जो भी महंगी गाड़ियों से स्टंटबाजी करते हैं, उनकी गाड़ी को सीज कर स्क्रैप कर दिया जाए. हालांकि अभी स्टंटबाजों की गाड़ियों पर सीज़ करने की कार्रवाई विभाग ने नहीं की है, लेकिन नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कड़ा एक्शन ज़रूर ले लिया है.

ऐसे वाहन चालक, जो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और उन पर कई बार चालान की कार्रवाई भी की जा चुकी थी, लेकिन सुधारने का नाम नहीं ले रहे थे. ऐसे 724 वाहन चालकों का परिवहन विभाग की तरफ से लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. अब यह वाहन चालक अगर वाहन चलते हुए पाए जाएंगे, तो इन्हें बिना लाइसेंस मानते हुए परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा.

इतना ही नहीं इन्हें अपना जवाब परिवहन विभाग के सामने देना होगा, नहीं तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.