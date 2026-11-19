यूपी में अति पिछड़ों और बुनकरों को केंद्र में रखेगी कांग्रेस, दिसंबर में लखनऊ और काशी में होंगे दो बड़े सम्मेलन
कांग्रेस दिसंबर माह में पार्टी उत्तर प्रदेश में दो बड़े सम्मेलन आयोजित कर रही है. इनमें कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:05 AM IST
लखनऊ: विधानसभा चुनाव में अति पिछड़े और पसमांदा बुनकर समाज के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए उनके मुद्दों को केंद्र में रखने की पूरी तैयारी है. उनकी समस्याओं के साथ ही पसमांदा बुनकरों की जो दिक्कतें हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी एजेंडा में शामिल करेगी. यही वज़ह है कि दिसंबर माह में पार्टी उत्तर प्रदेश में दो बड़े सम्मेलन आयोजित कर रही है. इनमें कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे.
एक सम्मेलन 10 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, तो दूसरा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आयोजित होगा.
अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. इससे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग विभाग सलाहकार समिति एवं चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की.
साथ ही पिछड़ा वर्ग विभाग से जुड़े प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने को लेकर भी उनसे राय जानी. विधानसभा चुनाव में पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी दे, इसे लेकर भी मंथन किया गया.
अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने बताया कि बैठक में कई प्रमुख निर्णय और आगामी कार्य योजनाएं तैयार की गईं. इनमें प्रयागराज के बसवार से लेकर बलिया के मांझी घाट तक निकाली गई. ऐतिहासिक नदी अधिकार यात्रा के मूल मुद्दों को फिर से पूरी मजबूती से उठाने पर चर्चा हुई.
गंगा यमुना सहित नदियों के किनारे बसने वाले निषाद, कश्यप, बिन्द, मल्लाह और अन्य सभी समुदायों का जल, बालू और मत्स्य पालन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया.
आगामी चुनाव के रणनीति बनी जिसमें जमीनी स्तर पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी चुनावी कार्य योजना तैयार करना था. बूथ स्तर तक पिछड़ा वर्ग विभाग के संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण करना है.
पिछड़े वर्ग के संवैधानिक हक को उचित भागीदारी और वंचित समाज की आवाज को जन-जन तक पहुंचाने और अति पिछड़े वर्ग के लिए एससी एसटी अत्याचार निवारण एक्ट की तरह ओबीसी अत्याचार निवारण कानून लागू करने पर विचार किया गया.
जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग और जातियों के ड्रॉप डाउन सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई.
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अनिल जय हिंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन है. हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफल होंगे.
उन्होंने मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के दो दिन के चिंतन शिविर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वह राम भगवान के बाद कृष्ण भगवान को भी लूटने चले हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है अब उनका कुछ होने वाला है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी से सम्मानजनक सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है. कांग्रेस की जो भी सीटें मिलेंगी उसमें कम से कम 50 से 55% पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी होनी चाहिए.
बैठक के दौरान पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दलित, पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है. सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें विभिन्न तरीकों से कमजोर किया जा रहा है. इसकी लड़ाई लगातार हमें लड़नी पड़ेगी, इसलिए ओबीसी वर्ग आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपना आरक्षण और अपनी शिक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
कांग्रेस पार्टी के विधायक और सीएलपी लीडर वीरेंद्र चौधरी ने भी पुरजोर तरीके से इस बात को दोहराया कि पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ों की आवाज बन रही है. राहुल गांधी पिछड़ों की समस्याओं और उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए संजीदा हैं.
बैठक में पूर्व सांसद रवि वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र निषाद, प्रतिभा पटेल पाल, तरुण पटेल, राहुल राय प्रजापति, हीरा ठाकुर, कैलाश चौहान, ओमप्रकाश महतो, डॉ राजकुमार मौर्य, जितेंद्र पटेल, सूर्यकेश विश्वकर्मा, ममता राजपूत लोधी, अजीत वर्मा, विजयपाल चौधरी, सुभाष पाल और विनोद पाल मौजूद रहे.