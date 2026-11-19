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यूपी में अति पिछड़ों और बुनकरों को केंद्र में रखेगी कांग्रेस, दिसंबर में लखनऊ और काशी में होंगे दो बड़े सम्मेलन

यूपी में कांग्रेस दिसंबर में आयोजित करेगी दो बड़े सम्मेलन. ( ETV Bharat )

लखनऊ: विधानसभा चुनाव में अति पिछड़े और पसमांदा बुनकर समाज के लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए उनके मुद्दों को केंद्र में रखने की पूरी तैयारी है. उनकी समस्याओं के साथ ही पसमांदा बुनकरों की जो दिक्कतें हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी एजेंडा में शामिल करेगी. यही वज़ह है कि दिसंबर माह में पार्टी उत्तर प्रदेश में दो बड़े सम्मेलन आयोजित कर रही है. इनमें कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे.

एक सम्मेलन 10 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, तो दूसरा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आयोजित होगा.

अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. इससे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग विभाग सलाहकार समिति एवं चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की. साथ ही पिछड़ा वर्ग विभाग से जुड़े प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने को लेकर भी उनसे राय जानी. विधानसभा चुनाव में पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी दे, इसे लेकर भी मंथन किया गया. अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद की पीसी. (ETV Bharat) अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने बताया कि बैठक में कई प्रमुख निर्णय और आगामी कार्य योजनाएं तैयार की गईं. इनमें प्रयागराज के बसवार से लेकर बलिया के मांझी घाट तक निकाली गई. ऐतिहासिक नदी अधिकार यात्रा के मूल मुद्दों को फिर से पूरी मजबूती से उठाने पर चर्चा हुई. गंगा यमुना सहित नदियों के किनारे बसने वाले निषाद, कश्यप, बिन्द, मल्लाह और अन्य सभी समुदायों का जल, बालू और मत्स्य पालन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया. आगामी चुनाव के रणनीति बनी जिसमें जमीनी स्तर पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी चुनावी कार्य योजना तैयार करना था. बूथ स्तर तक पिछड़ा वर्ग विभाग के संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण करना है. पिछड़े वर्ग के संवैधानिक हक को उचित भागीदारी और वंचित समाज की आवाज को जन-जन तक पहुंचाने और अति पिछड़े वर्ग के लिए एससी एसटी अत्याचार निवारण एक्ट की तरह ओबीसी अत्याचार निवारण कानून लागू करने पर विचार किया गया.