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यूपी में प्रीपेड मीटर समार्ट मीटर पोस्टपेड में बदलेंगे, योगी सरकार का बड़ा फैसला

अब मई माह का जो भी बिजली का बिल जून माह में आएगा. वह प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड होगा. 10 तारीख को बिल जनरेट होगा.

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यूपी में प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का भी बिल अब पोस्टपेड मोड में होगा जारी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 8:51 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 9:00 PM IST

5 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के योगी आदित्य नाथ सरकार ने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में क्रियाशील हैं, उन्हें पोस्टपेड मोड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया.

अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार की तरफ से सभी वितरण खंडों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. निर्देशों के तहत अब मई माह का जो भी बिजली का बिल जून माह में आएगा वह प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड होगा. महीने की 10 तारीख को पहले की तरह बिल जनरेट हो जाएगा.

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यूपी में प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का भी बिल अब पोस्टपेड मोड में होगा जारी. (ईटीवी भारत)

हालांकि लाखों उपभोक्ताओं के जो स्मार्ट पोस्टपेड मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट हो गए थे और उनकी मीटर की जो सिक्योरिटी जमा थी उसे बिल में एडजस्ट कर लिया गया था. अब वापस वह सिक्योरिटी जमा करनी होगी. इसे हर बार किस्तों में पावर कॉरपोरेशन उपभोक्ता के बिल में एडजेस्ट करेगा. ऐसे में अगर उपभोक्ता को ये महसूस हो कि प्रीपेड मीटर से पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट होने के बावजूद बिल ज्यादा आ रहा है तो यह भी ध्यान देना होगा कि मीटर की जो सिक्योरिटी है उसका भी पैसा बिल में जुड़ा है.

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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार की तरफ से सभी वितरण खंडों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. (ईटीवी भारत)
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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार की तरफ से सभी वितरण खंडों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. (ईटीवी भारत)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनके मुताबिक आरडीएसएस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के सभी कनेक्शनों पर स्थापित सभी स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में क्रियाशील हैं, उन्हें पोस्टपेड मोड में तत्काल परिवर्तित किया जा रहा है.

प्रीपेड मोड से पोस्टपेड में परिवर्तन RMS बैंकएंड से पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय स्तर से संपादित किया जाएगा. सभी उपभोक्ताओं को मई की ऊर्जा खपत का जून में देय बिल पोस्टपेड पद्धति से निर्गत किया जाएगा. स्मार्ट पोस्टपेड मोड के सभी बिल उपभोक्ताओं को एसएमएस/व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.

उन्होंने बताया कि सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजा जाए. नॉन कम्युनिकेशन या नेटवर्क की समस्या के कारण संभव है कि कुछ उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरों की ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त न हो सके. ऐसे सभी प्रकरण जिनमें महीने की पांच तारीख तक ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त न हो, उन सभी की मैनुअल रीडिंग कराकर उपभोक्ता को बिल 10 तारीख तक उपलब्ध करा दिया जाए. कुछ उपभोक्ताओं का RMS में मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, गलत है या उपभोक्ता के वास्तविक मोबाईल नंबर से भिन्न हो, जिससे उपभोक्ता को SMS या WhatsApp के माध्यम से बिल प्राप्त न हो सके. इसके लिए डिस्कॉम की तरफ से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. जिन उपभोक्ताओं को समय से बिल न प्राप्त हो वे व्हाट्सएप चैटबॉट पर कनेक्शन संख्या सूचित कर अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं.

ये हैं व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर

  1. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: 801-096-8292
  2. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: 766-900-3409
  3. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: 785-980-4803
  4. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: 801-095-7826
  5. कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड 828-783-5233

    उक्त बिल 1912 पर IVRS के माध्यम से भी प्राप्त किये जा सकेंगे. इसके लिए 1912 पर शिकायत प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था बनाई जाए. रोजाना सुनवाई हो और निस्तारण सुनिश्चित हो. सभी नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर के माध्यम से पोस्टपेड मोड में निर्गत किए जाएंगे.

प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने बताया कि पूर्व में प्रीपेड मोड में परिवर्तन के समय उपभोक्ताओं की जमा सिक्युरिटी धनराशि बिल में समायोजित कर दी गई थी, इसलिए पहले की तरह उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के प्रावधानों के अनुसार फिर से पोस्टपेड मोड में परिवर्तन पर वर्तमान में प्रचलित कॉस्ट डाटा बुक-2026' में उपभोक्ता के कनेक्शन की श्रेणी और स्वीकृत भार के अनुसार निर्धारित सिक्युरिटी धनराशि चार समान किस्तों में उपभोक्ता के जून और जुलाई में और इसके बाद तीन मासिक बिलों में जोड़ी जाएगी.

पोस्टपेड उपभोक्ता को बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन का Due Date और उसके बाद सात दिन का कनेक्शन कट होने का समय दिया जाएगा, जो बिल पर अंकित रहेगा.

पहले की तरह निर्धारित ड्यू डेट तक भुगतान न करने पर उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2005 और प्रचलित टैरिफ ऑर्डर के अनुसार लेट सरचार्ज लगेगा. घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनको और अधिक राहत देते हुए प्रीपेड मोड से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किये जाने पर 30 अप्रैल तक के बकाये को 10 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.

उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए कि लेट सरचार्ज से बचने के लिए बकाये का एकमुश्त भुगतान करें. अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक के बकाये (विलंब अधिभार सहित) के भुगतान के लिए तीन किस्तों (40%, 30%, 30%) की सुविधा उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी.

15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष काउन्टर और कैम्प लगाए जाएंगे. इसके लिए 1912 पर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है.

Last Updated : May 7, 2026 at 9:00 PM IST

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