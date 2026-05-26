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यूपी में 6 साल बाद इस पैसेंजर ट्रेन का कमबैक, कोरोना काल में रोक दी गई थी, 20 स्टेशनों के यात्रियों को बड़ी राहत

लखनऊः कोरोना काल के छह साल के बाद एक बार फिर लखनऊ की पटरियों पर पैसेंजर ट्रेन की वापसी होने जा रही है. इस ट्रेन का संचालन कल से फिर से शुरू होगा. इस ट्रेन के संचालन से करीब 20 स्टेशनों के यात्रियों को खासी राहत मिलेगी. चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से. कोरोना काल में रुका था संचालन: बता दें कि कोरोना काल में लखनऊ-कानपुर मेमू, झांसी-कानपुर-आगरा पैसेंजर ट्रेन समेत नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर का संचालन रोक दिया गया था. कोरोना काल खत्म होने के बाद रेलवे ने धीरे धीरे बंद ट्रेनों का संचालन शुरू किया था. जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में कोरोना काल के छह साल बाद नकहा जंगल-डालीगंज-नकहा जंगल पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर वापसी कर रही है. यह कई जिलों के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है.

इसके बाद घाघरा घाट से 13.44 बजे, चौकाघाट से 13.53 बजे, बुढ़वल से 14.03 बजे, बिन्दौरा से 14.14 बजे, रफीगंज से 14.21 बजे, जहांगीराबाद से 14.29 बजे, बाराबंकी से 14.42 बजे, सफेदाबाद से 14.51 बजे, जुग्गौर फ्लैग से 14.58 बजे, मल्हौर से 15.08 बजे, गोमतीनगर से 15.27 बजे और बादशाहनगर से 15.43 बजे छूटकर दोपहर चार बजे डालीगंज पहुंचेगी. इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10, एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे.





इस ट्रेन के स्टॉपेज भी जान लीजिए: ट्रेन संख्या 55062 डालीगंज-नकहा जंगल सवारी गाड़ी 26 मई से डालीगंज 17.20 बजे प्रस्थान कर बादशाह नगर से 17.45 बजे, गोमती नगर से 17.51 बजे, मल्हौर से 18.04 बजे, जुग्गौर फ्लैग से 18.13 बजे, सफेदाबाद से 18.20 बजे, बाराबंकी से 18.33 बजे, जहांगीराबाद से 18.45 बजे, रफीनगर से 18.53 बजे, बिन्दौरा से 18.59 बजे, बुढ़वल से 19.28 बजे, चौकाघाट से 19.39 बजे, घाघरा घाट से 19.45 बजे चलेगी.



इसके बाद जरवल रोड से 19.52 बजे, सरयू से 20.03 बजे, करनैलगंज से 20.12 बजे, कस्तूरी से 20.20 बजे, मैजापुर से 20.30 बजे, कठोला हॉल्ट से 20.59 बजे, गोंडा कचहरी से 21.00 बजे, गोंडा से 21.50 बजे, सुभागपुर से 22.12 बजे, इटियाथोक से 22.33 बजे, बलरामपुर से 22.54 बजे चलेगी.





इसके बाद ये ट्रेन झारखण्डी से 23.02 बजे, गैजहवा से 23.11 बजे, कौआपुर से 23.21 बजे, तुलसीपुर से 23.42 बजे, गैंसड़ी से 23.59 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन पचपेड़वा से 00.12 बजे, त्रिलोकपुर से 00.22 बजे, बढ़नी से 00.40 बजे, परसा से 00.55 बजे, शोहरतगढ़ से 01.20 बजे, चिल्हिला से 01.38 बजे, सिद्धार्थनगर से 01.57 बजे, उसका बाजार से 02.13 बजे,

बृजमनगंज से 02.24 बजे, आनन्दनगर से 03.12 बजे, कैम्पियरगंज से 03.25 बजे, पीपीगंज से 03.48 बजे और मानीराम से 04.15 बजे छूटकर नकहा जंगल 04.45 बजे पहुंचेगी.





उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 55061 नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन 27 मई से नकहा जंगल से 23.10 बजे चलकर मानीराम से

23.22 बजे, पीपीगंज से 23.40 बजे, कैम्पियरगंज से 23.55 बजे, दूसरे दिन आनन्दनगर से 00.15 बजे, बृजमनगंज से 00.26 बजे, उसका बाजार से 00.42 बजे, सिद्धार्थनगर से 00.54 बजे, चिल्हिला से 01.11 बजे, शोहरतगढ़ से 01.23 बजे, परसा से 01.39 बजे, बढ़नी से 02.17 बजे, त्रिलोकपुर से 02.24 बजे, पचपेड़वा से 02.34 बजे, गैंसड़ी से 02.44

बजे चलेगी.



इसके बाद ट्रेन तुलसीपुर से 03.02 बजे, कौआपुर से 03.19 बजे, गैजहवा से 03.30 बजे, झारखण्डी से 03.39 बजे, बलरामपुर से 03.47 बजे, इटियाथोक से 04.09 बजे, सुभागपुर से 04.25 बजे, गोंडा से 05.48 बजे, गोंडा कचहरी से 05.58 बजे, कठोला हॉल्ट से 06.06 बजे, मैजापुर से 06.14 बजे, कस्तुरी से 06.22 बजे, करनैलगंज से 06.30 बजे, सरयू से 06.40

बजे, जरवल रोड से 06.52 बजे, घाघरा घाट से 06.59 बजे चलेगी.





ट्रेन चौकाघाट से 07.07 बजे, बुढ़वल से 07.19 बजे, बिन्दौरा से 07.28 बजे, रफीनगर से 07.35 बजे, जहांगीराबाद से 07.43 बजे, बाराबंकी से 08.08 बजे, सफेदाबाद से 08.23 बजे, जुग्गौर फ्लैग से 08.31 बजे, मल्हौर से 08.43 बजे, गोमती नगर से 08.53 बजे और बादशाह नगर से 09.04 बजे छूटकर 09.25 बजे डालीगंज पहुंचेगी. इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 12 कोच लगाये जाएंगे.







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