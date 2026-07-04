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उन्नाव में बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, पारिवारिक विवाद के बाद वारदात, हिरासत में आरोपी बेटा

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

बेटे ने की पिता की हत्या.
बेटे ने की पिता की हत्या. (Photo Credit; unnao police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 11:04 PM IST

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उन्नाव : औरास थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही औरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.

घटना थाना क्षेत्र के चमारन खेड़ा गांव (मजरा उटरा डकौली) की है. गांव निवासी और भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद उर्फ रेवती (55) शनिवार शाम अपने घर पर मौजूद थे. इसी दौरान किसी पारिवारिक विवाद को लेकर बेटे सोनेलाल से कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि सोनेलाल ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठा ली और पिता की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से प्रमोद लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. परिजन और ग्रामीण उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

बांगरमऊ क्षेत्राधिकारी (सीओ) हर्ष मोदी ने बताया, प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद का सामने आया है. पुत्र ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू की और सक्रियता दिखाते हुए कुछ ही समय में उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, पुलिस परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद का वास्तविक कारण क्या था और क्या घटना पूर्व नियोजित थी या अचानक हुए विवाद का परिणाम.

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