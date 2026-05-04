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सुरेश रावत का कांग्रेस पर प्रहार, बोले- डोटासरा हैं झूठ का ढोल, भ्रम फैलाने में लगा विपक्ष

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ( ETV Bharat Udaipur )