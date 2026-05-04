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सुरेश रावत का कांग्रेस पर प्रहार, बोले- डोटासरा हैं झूठ का ढोल, भ्रम फैलाने में लगा विपक्ष

उदयपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला.

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत
जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 6:00 PM IST

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उदयपुर: राजस्थान के जल संसाधन विभाग मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें झूठ का ढोल बताया है. उन्होंने कहा कि डोटासरा बिना तथ्यों की जांच किए सुबह से शाम तक बयानबाजी करते रहते हैं और सत्य-असत्य का विचार नहीं करते, जो कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है.

उदयपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान रावत ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार किसान और आमजन की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार न किसी दबाव में काम करती है और न ही किसी से डरती है, बल्कि जनता के हित को सर्वोपरि रखती है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए रावत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं, जिनमें टीकाराम जूली और डोटासरा शामिल हैं, को अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभानी चाहिए.

सुनिए क्या बोले मंत्री सुरेश रावत (ETV Bharat Udaipur)

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कांग्रेस को दी नसीहत: उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना और सुझाव देना होता है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस भ्रम फैलाने और झूठा माहौल बनाने में अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है. रावत ने कहा कि भाजपा भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है और उस दौरान उसने सकारात्मक भूमिका निभाई. उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि यदि कहीं कोई कमी या खामी नजर आती है तो रचनात्मक सुझाव दिए जाने चाहिए, ताकि प्रदेश में बेहतर सुशासन स्थापित हो सके.

पानी डायवर्जन प्रोजेक्ट: इसी दौरान मंत्री ने जल संसाधनों से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि जाखम बांध से जयसमंद झील, वहां से बड़गांव डैम, फिर मातृकुंडिया डेम होते हुए मेजा बांध (भीलवाड़ा) तक पानी डायवर्जन की लंबे समय से चली आ रही मांग को सरकार ने आगे बढ़ाया है. इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने राज्य सरकार ने लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. मंत्री ने कहा कि यह योजना क्षेत्र में जल संकट को दूर करने और किसानों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी.

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