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उदयपुर: पुराने विवाद में बच्चों के सामने पिता की हत्या, ग्रामीणों में आक्रोश, एक आरोपी डिटेन

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और ग्रामीण ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर हुए हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. बेटे और बेटी के सामने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या किए जाने की घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है. घटना के कई घंटे बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है. पुलिस लगातार परिजनों से समझाइश कर रही है, जबकि एक आरोपी को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. पुराने विवाद में की हत्या: बेकरिया थाना अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि खाम बुजेरी निवासी करमा राम गमेती शनिवार रात करीब 8 बजे अपनी बेटी गीता और बेटे शंभू के साथ भैंस ढूंढने निकले थे. परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि इसी दौरान तिलोई के खादरा क्षेत्र में फौजाराम गमेती और लक्ष्मण गमेती ने रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों ने करमा राम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसे भी पढ़ें- मनरेगा जाने का कहकर निकला युवक, अगले दिन रास्ते में मिली लाश, गला दबाकर हत्या की आशंका