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उदयपुर: हाईवे पर बेकाबू केमिकल से भरे टैंकर का कहर, वाहनों को मारी टक्कर, कई लोग घायल

उदयपुर: शहर के देबारी क्षेत्र में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर गुरुवार एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गया. हादसा प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पावर हाउस के सामने हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

कांस्टेबल राजेश ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. टैंकर का टायर अचानक फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद रॉन्ग साइड में चला गया और सड़क पर पलट गया. इस दौरान उसने सड़क पर चल रहे करीब एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. पीछे आ रहे वाहन भी एक-दूसरे से भिड़ते चले गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो कारें और एक बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं

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कई लोग गंभीर घायल: हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. घटना में करीब करीब 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.