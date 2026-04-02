उदयपुर: हाईवे पर बेकाबू केमिकल से भरे टैंकर का कहर, वाहनों को मारी टक्कर, कई लोग घायल
तेज रफ्तार टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद रॉन्ग साइड में चला गया और सड़क पर पलट गया. सामने से आ रहे कई वाहन टकराए.
Published : April 2, 2026 at 3:56 PM IST
उदयपुर: शहर के देबारी क्षेत्र में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर गुरुवार एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गया. हादसा प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पावर हाउस के सामने हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया.
कांस्टेबल राजेश ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. टैंकर का टायर अचानक फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद रॉन्ग साइड में चला गया और सड़क पर पलट गया. इस दौरान उसने सड़क पर चल रहे करीब एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. पीछे आ रहे वाहन भी एक-दूसरे से भिड़ते चले गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो कारें और एक बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं
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कई लोग गंभीर घायल: हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. घटना में करीब करीब 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.
टैंकर से रिसाव: टैंकर के पलटने से सड़क पर केमिकल का रिसाव भी शुरू हो गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने तुरंत हाईवे पर यातायात को रोककर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और केमिकल को सड़क से साफ करवाया.
क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाया गया, जिसके बाद धीरे-धीरे ट्रैफिक बहाल किया गया. गनीमत रही कि हादसे के समय हाईवे पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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