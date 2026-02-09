ETV Bharat / state

उदयपुर: लेपर्ड के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल, गांव में दहशत का माहौल

उदयपुर: जिले के घासा थाना क्षेत्र अंतर्गत मांगथला ग्राम पंचायत में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे एक लेपर्ड के हमले की खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. खेत में काम कर रहे एक किसान पर अचानक एक लेपर्ड ने हमला कर दिया. घायल किसान की पहचान श्यामलाल डांगी (50 वर्ष), पुत्र रूपजी के रूप में हुई है. वे अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी जंगल की ओर से घात लगाए बैठे लेपर्ड ने उन पर झपट्टा मार दिया. हमले में श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर पर पंजों और दांतों के गहरे निशान आए हैं.

हमले के दौरान श्यामलाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही खेत में काम कर रही उनकी पत्नी दौड़कर मौके पर पहुंची और मदद के लिए शोर मचाया. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण सहित कई अन्य लोग खेत की ओर दौड़े. ग्रामीणों को आता देख लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया. ग्रामीणों ने तुरंत घायल श्यामलाल को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा.