उदयपुर: लेपर्ड के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल, गांव में दहशत का माहौल

उदयपुर में दिनदहाड़े लेपर्ड ने खेत में काम कर रहे 50 वर्षीय किसान श्यामलाल डांगी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घायल किसान का अस्पताल में इलाज जारी है (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले के घासा थाना क्षेत्र अंतर्गत मांगथला ग्राम पंचायत में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे एक लेपर्ड के हमले की खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. खेत में काम कर रहे एक किसान पर अचानक एक लेपर्ड ने हमला कर दिया. घायल किसान की पहचान श्यामलाल डांगी (50 वर्ष), पुत्र रूपजी के रूप में हुई है. वे अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी जंगल की ओर से घात लगाए बैठे लेपर्ड ने उन पर झपट्टा मार दिया. हमले में श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर पर पंजों और दांतों के गहरे निशान आए हैं.

हमले के दौरान श्यामलाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही खेत में काम कर रही उनकी पत्नी दौड़कर मौके पर पहुंची और मदद के लिए शोर मचाया. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण सहित कई अन्य लोग खेत की ओर दौड़े. ग्रामीणों को आता देख लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया. ग्रामीणों ने तुरंत घायल श्यामलाल को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा.

लेपर्ड पकड़ने की मांग: इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. किसान अब अकेले खेतों में जाने से डरने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी लेपर्ड की मौजूदगी देखी गई है और कई बार मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है. करीब 15 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में मोहनलाल जोशी पर लेपर्ड ने हमला किया था, जिसमें उनके पैर में चोट आई थी. सूचना मिलते ही सरपंच युधिष्ठिर पुरोहित मौके पर पहुंचे और घायल किसान से बातचीत की. उन्होंने वन विभाग को घटना की जानकारी दी और इलाके में तुरंत पिंजरा (ट्रैप) लगाकर लेपर्ड को पकड़ने की मांग की है. साथ ही घायल किसान को उचित मुआवजा प्रदान करने की भी अपील की है.

