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उदयपुर में सनसनीखेज वारदात, शक में जीजा का अपहरण कर जंगल में निर्मम हत्या

उदयपुर में साले ने शक के आधार पर जीजा का अपहरण कर पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी.

Udaipur Murder
मोर्चरी के बाहर बैठे परिजन और ग्रमीण (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 4:25 PM IST

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उदयपुर: जिले के ओगणा थाना क्षेत्र के चोखला बारा गांव में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. बहन की मौत के शक में साले ने अपने जीजा का अपहरण कर जंगल में पत्थरों से सिर कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. डीएसपी विवेक सिंह राव ने बताया कि फिलहाल पूरा मामले की जांच की जा रही है.

डीएसपी विवेक सिंह के अनुसार 28 वर्षीय पिंटू लाल को बुधवार सुबह आरोपी करण और उसके साथियों ने हथियारों के साथ अपहरण कर लिया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी पिंटू को अंबावी (उपरेटा) के जंगल में ले गए. वहां पत्थरों से उसके सिर को कुचलकर हत्या कर दी गई. बाद में पुलिस को जंगल में पिंटू का शव बरामद हुआ, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए.

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मामला क्या था?: डीएसपी ने बताया कि यह पूरा विवाद पिंटू की पत्नी पारू की मौत से शुरू हुआ. 24 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर पारू को पहले ओगणा अस्पताल और फिर उदयपुर रेफर किया गया था, जहां 27 अप्रैल की रात उसकी मौत हो गई. इसके बाद पारू के भाई करण और पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया. मंगलवार शाम को गांव पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया और घर में तोड़फोड़ भी की. अगले दिन बुधवार सुबह करण हथियार लेकर अपने साथियों के साथ गांव लौटा और पिंटू का अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी.

जांच में जुटी पुलिस: डीएसपी विवेक सिंह राव ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है, इसलिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मृतक पिंटू लाल अपने परिवार का एकमात्र सहारा था. माता-पिता के निधन के बाद वह अपने नाबालिग भाई-बहनों की जिम्मेदारी संभाल रहा था. उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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