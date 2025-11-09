ETV Bharat / state

उदयपुर में विलुप्त होती काष्ठ कला को मिला नया जीवन, जनजातीय कलाकार संवार रहे विरासत

ग्रामीण इलाकों में विलुप्त होती कला: कलाकार अपने गांवों से सागवान, हल्दू, अडूसा, नीम, साल, आम और बबूल जैसी अलग-अलग किस्म की लकड़ी साथ लाए हैं. हर प्रकार की लकड़ी किसी न किसी विशिष्ट वस्तु के लिए इस्तेमाल की जाती है. इन कलाकृतियों को 15 नवंबर को डूंगरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा.

कला को संवारने का काम जारी: कार्यशाला में शिक्षक और कलाकार खेमराज ने बातचीत में बताया कि इन कलाकारों का उद्देश्य सिर्फ लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाना नहीं, बल्कि अपनी उस लोक परंपरा को पुनर्जीवित करना है जो धीरे-धीरे मिटती जा रही है. यहां कलाकार हल, परात, डोयला (लकड़ी का बड़ा चम्मच), बेलन-बिलोनी, देवी-देवताओं की मूर्तियां, मुखौटे और पुराने समय में घरों में उपयोग होने वाले अनेक उपकरण तैयार कर रहे हैं.

उदयपुर: आधुनिकता के इस दौर में जहां परंपरागत कलाएं धीरे-धीरे इतिहास बनती जा रही हैं, वहीं उदयपुर में शुरू हुई राज्य स्तरीय जनजाति काष्ठ कला कार्यशाला ने इन्हें नया जीवन देने का बीड़ा उठाया है. बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजाति गौरव वर्ष के अवसर पर माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरआई) द्वारा आयोजित इस छह दिवसीय कार्यशाला में दक्षिण राजस्थान के पांच जिलों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और सिरोही से 25 जनजातीय कलाकार जुटे हैं.

बच्चों को दे रहे शिक्षा: बांसवाड़ा के शिक्षक खेमराज ने कहा कि उनकी कई पीढ़ियां काष्ठ कला से जुड़ी रही हैं. पहले हर घर में लकड़ी के औजार और बर्तन होते थे, लेकिन आज यह कला लगभग समाप्ति की ओर है. इस कार्यशाला ने हमें अपने पुरखों की कला को दोबारा जीने का अवसर दिया है. वे याद करते हैं कि लकड़ी का हल, परात और खाना पकाने के बर्तन कभी ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा थे.

डूंगरपुर के मागू सिंह, जो पेशे से अंग्रेजी शिक्षक हैं, बताते हैं कि उनके पूर्वज भी इस काम में निपुण थे. वे पुराने जमाने की वस्तुएं जैसे लकड़ी का कुआं (जिससे पानी निकाला जाता था), अनाज कूटने वाला इमामदस्ता, खेती-बाड़ी के औजार और बच्चों के लिए लकड़ी की गाड़ी जैसे खिलौने बना रहे हैं. उनका कहना है कि इन वस्तुओं की बाजार कीमत 1000 से 5000 रुपये तक होती है, लेकिन इनकी असली कीमत उस संस्कृति और इतिहास में है जिसे ये जीवित रखती हैं.

कार्यशाला में कलाकार पारंपरिक औजारों से लकड़ी को नया स्वरूप दे रहे हैं. उनके हाथों में न सिर्फ उपकरण हैं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत की संवेदनाएं भी हैं. उन्होंने कहा कि आज ये सभी चीजें किताबों में ही देखने-पढ़ने को मिलती हैं. अगर समय रहते सरकार इन्हें संवारने का काम करे, तो गांवों में आज भी ये जीवंत देखी जा सकती हैं.

कार्यशाला का मूल मकसद: टीआरआई निदेशक ओपी जैन ने बताया कि 25 कलाकार काष्ठ कला में जुटे हैं. इस आयोजन का मकसद जनजातीय समुदायों की पारंपरिक कला को संरक्षण देना और युवा पीढ़ी को उसकी तकनीक से परिचित कराना है. यह जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है. बदलते समय में जहां ट्रैक्टर और मशीनों ने पारंपरिक औजारों की जगह ले ली है, वहीं उदयपुर की यह कार्यशाला इस बात की मिसाल है कि परंपरा को यदि सही अवसर मिले, तो वह नई ऊर्जा के साथ फिर से जीवित हो सकती है.

