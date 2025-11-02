ETV Bharat / state

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो ₹500 में सिलेंडर पत्रकारों को फ्री इलाज एवं सभी घर को मिलेगा एक सरकारी नौकरी - सुप्रिया श्रीनेत

बीस साल मे नीतीश मोदी ने बिहार में हत्या, लूट, पेपर लीक और लाठीचार्ज की सरकार बनाई है.

मोदीजी सच्चाई लिखने वाले पत्रकारो से डरते है- सुप्रिया श्रीनेत
मोदीजी सच्चाई लिखने वाले पत्रकारो से डरते है- सुप्रिया श्रीनेत
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 10:05 AM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार चुनाव प्रचार में जहां एनडीए लालू शासनकाल को जंगलराज बताकर खुद के लिए वोट की मांग कर रही हैं. वहीं गठबंधन भी नीतीश शासित एनडीए सरकार को सवालों के घेरे में लाने में पीछे नहीं है. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में कांग्रेस सोशल मिडिया डिजीटल चेयरपर्सन सह मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान मे नरेंद्र मोदी पर जमकर हल्ला बोला.

मोदीजी सच्चाई लिखने वाले पत्रकारो से डरते है- सुप्रिया श्रीनेत : सुप्रिया श्रीनेत ने कहा मोदीजी सच्चाई लिखने वाले पत्रकारो से डरते है इसलिये प्रधानमंत्री की मोतीपुर में चुनावी सभा से पूर्व पत्रकारों को नजरबंद किया गया. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा नीतीश मोदी सरकार अपने 20 साल के कुशासन से इतनी डरी हुयी है की वो सवालों से डरती है इसलिए वो अपने मेनिफेस्टो मे मात्र छह सेकेंड की सबसे छोटी प्रेसवार्ता की.

हमारी सरकार बनी तो पांच सौ रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर (ETV Bharat)

बिहार में हत्या, लूट, पेपर लीक,लाठीचार्ज की सरकार- सुप्रिया श्रीनेत : बीस साल में नीतीश मोदी ने हत्या, लूट, पेपर लीक, लाठीचार्ज की सरकार बनायी है जिस कारण नीति आयोग के अनुसार बिहार की प्रतिव्यक्ति औसत आय सबसे कम है. पहले बिहार चीनी की कटोरी था लेकिन आज सुशासन की सरकार में बिहार मे चीनी का उत्पादन बंद कर दिया गया.बिहार मे हर सरकारी नौकरी और रोजगार के लिये और प्रतियोगिता परिक्षाओं के लिये रेट खुला है.

हमारी सरकार बनी तो पांच सौ रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर : हमारी महागठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार को सरकारी नौकरी, पांच सौ रुपए मे गैस सिलेंडर, माई बहिन मान योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओ को 2500 रूपये प्रतिमाह, बस सेवा महिलाओं के लिये मुफ्त, वृद्धजन को 1500 रू माह , दिव्यांगजन को 3000 रू प्रतिमाह दिया जाएगा.

एनडीए की कथनी और करनी में है अंतर (ETV Bharat)

पत्रकारों को मुफ्त ईलाज और वकील को 10 लाख की जीवन योजना : हमारी महागठबंधन की सरकार बनने पर पत्रकार को मुफ्त ईलाज और वकील को 10 लाख जीवन योजना दी जाएगी. आज बिहार मे रोजगार, महिला सशक्तिकरण, दलित शोषित-वंचित की बात करने वाली सरकार चाहिए.हमारी सरकार इसलिए बनेगी क्योंकी हम गरीब, शोषित-वंचित, दलित, छात्र महिला रोजगार, कमाई पढाई लिखाई की बात करते.

एनडीए की कथनी और करनी में है अंतर : सुप्रिया श्रीनेत ने कहा एक तरफ गृहमंत्री कहते हैं कि बिहार में जमीन नही है इसलिए यहां उद्योग नहीं लगाए जा सकते वहीं दूसरी तरफ पीएम अपने उद्योगपति मित्र को जमीन दे रहे है वो भी एक रूपए की दर से. सरकार की कथनी और करनी में भारी विरोधाभास है.ऐसी सरकार को हटाने की जिम्मेदारी अब जनता की है इसलिए महागठबंधन को वोट देने की अपील करती हूं.

