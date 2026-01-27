दिल्ली: तुगलकाबाद इलाके में 5 वर्षों से नहीं हुई मुख्य सड़क की मरम्मत, जलभराव और कीचड़ से लोग परेशान
Published : January 27, 2026 at 11:30 AM IST
नई दिल्ली: तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी इलाके में पिछले 5 सालों से मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति और जलभराव की वजह से स्थानीय लोग परेशान है. आए दिन इस सड़क पर लोग गिरकर चोटिल हो जाते है लोगों ने इस सड़क के निर्माण के लिए कई बार अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर शिकायत की है लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा और इस की वजह से सड़क कीचड़ से भरा रहता है तो वहीं अब स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने पर यहां मजबूर है.
तुगलकाबाद में बंगाली कॉलोनी में सड़क पिछले 5 वर्षों से जर्जर
तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी का मुख्य मार्ग पिछले 5 वर्षों से नहीं बन पाया है. जबकि इस इलाके के सांसद और पूर्व सांसद इसी गांव के हैं. इसके बावजूद इस सड़क की बदहाल स्थिति बनी हुई है. सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और करीब 2 फीट तक जलभराव है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं बीच सड़क पर जलभराव की भी समस्या है जिसके वजह से सड़क पर गंदगी का अंबार नजर आता है. यहां से गुजरने वाले हर बाइक सवार हो या कार सवार या फिर ट्रक वाले सभी परेशान है. पूरे सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ रहता है.
अक्सर सड़क की बदहाल स्थिति के चलते होते हैं हादसे
जब ईटीवी भारत की टीम बंगाली कॉलोनी पहुंची और सड़क के जर्जर स्थिति का पता लगाया तो वहां के स्थानीय लोग और सड़क पर चलने वाले राहगीरों ने बताया कि पिछले 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है सड़क बेहद खराब स्थिति में है. सड़क के बीच-बीच में बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिसके वजह से रोज इस पर चलने वाले वाहन पलट जाते हैं. कई बार ई रिक्शा अपने सवारी समेत पलट चुका है कई लोगों की हाथ पैर टूट चुके हैं. स्कूली बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं तो सड़क के बीचो-बीच जल भराव है जिसके वजह से उनके जूते और कपड़े खराब हो जाते हैं कई बार बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं.
काउंसलर और विधायक से कई बार की गई शिकायत
मुख्य सड़क पर कीचड़ भरा है. हम लोगों ने इसकी शिकायत यहां के काउंसलर और विधायक को कर चुके हैं लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता जबकि यह तुगलकाबाद से गोविंदपुरी और कालकाजी को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिसके वजह से लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है हम लोग थक चुके हैं इस सड़क के निर्माण के लिए शिकायत कर-कर के अब समझ नहीं आता कि हम लोग कहां जाएं.
स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान ने बताया
वही जब इस संदर्भ में स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान से मीडिया ने संदर्भ में पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले उसे कॉलोनी और उसे मुख्य मार्ग पर बड़ा फ्लड का नाला बनेगा. क्योंकि जो नाला बना था वह बिना साफ सफाई के भर चुका है जिसकी वजह से लोगों के घरों का पानी,सीवर का पानी और नालियों का पानी खुलेआम सड़क पर बहता है और सड़क पर जल भराव रहता है और सड़क बदहाल स्थिति में आ गई है.
करीब साढ़े 5 करोड़ रुपए आवंटित,7 फरवरी को होगा टेंडर
दिल्ली सरकार के द्वारा बंगाली कॉलोनी इलाके के विकास के लिए 5 करोड़ 54 लाख 44 हजार रुपए आवंटित कर दिया गया है जो 7 फरवरी को इसका टेंडर हो जाएगा और 25 फरवरी तक निर्माण कार्य वहां शुरू कर दिए जाएंगे. वहीं हम आपको बता दे बंगाली कॉलोनी तुगलकाबाद गांव के पास बसी हुई बड़ी कॉलोनी है जहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं. जिसका मार्ग तुगलकाबाद गांव से होकर बंगाली कॉलोनी के रास्ते गोविंदपुरी और कालकाजी की ओर चली जाती है और इस मुख्य मार्ग की पिछले 5 वर्षों से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही नई सड़क का निर्माण हुआ है.
बता दें कि किरारी के इलाके में भी बेहद गंदगी देखी गई जहां लोग कॉलोनियों में 3 से 4 फीट पानी भर जाने से काफी परेशान थे. जो अब मीडिया के द्वारा खबरों में दिखाई गई तो सरकार की नजर उस पर पड़ी और अब उसा पर मरम्मत का काम किया जा रहा है.
