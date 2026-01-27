ETV Bharat / state

दिल्ली: तुगलकाबाद इलाके में 5 वर्षों से नहीं हुई मुख्य सड़क की मरम्मत, जलभराव और कीचड़ से लोग परेशान

तुगलकाबाद में बंगाली कॉलोनी में सड़क पिछले 5 वर्षों से जर्जर ( Etv Bharat )