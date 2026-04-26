जब शादी से पहले बिंदौरी में बग्गी से सवार होकर निकली बेटी तो खुशी से झूम उठा टोंक का परिवार
वकील पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी से पहले शान से निकाली बिंदौरी.
Published : April 26, 2026 at 2:09 PM IST
टोंक: शहर में शनिवार रात सड़क पर बैंडबाजों के साथ एक बेटी की शादी से पहले बिंदौरी निकाली गई. परिवार ने इसके जरिए संदेश दिया कि बेटी की शादी पर दूल्हे जैसी बिंदौरी क्यों नहीं निकाली जाए. पेशे से वकील पिता आनन्द गोयल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब बेटी मुस्कान को बग्गी में बिठाकर बिंदौरी रवाना की. परिजन नाचते गाते चले. मित्रों के साथ खुद दुल्हन मुस्कान भी नाच रही थी. वह बग्गी में बैठी डांस कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी. टोंक में बेटी की बिंदौरी को लेकर लोगों ने यही कहा कि बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है. पिता का अभिमान है.
दुल्हन मुस्कान गोयल ने बताया कि मैं पापा की इकलौती बेटी हूं. मेरे दो भाई हैं. सभी मेरे प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं. मेरे पापा मुझे मेरे भाइयों के बराबर समझते हैं. परिवार ने कभी भी मुझे किसी से कम नहीं समझा. आज यह हमारे परिवार की खुशियां आपके सामने हैं. दुल्हन मुस्कान की मां प्रभा गोयल ने कहा, मेरी बेटी की आज बिंदौरी निकाल है.बेटी पराया धन है. दुख जरूर हो रहा है. बेटा बेटी एक समान होते हैं. कभी फर्क नहीं समझना चाहिए. बहू भी बेटी के समान होती है. मेरी बेटी मेरा अभिमान है.
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पिता आनंद गोयल बोले, मेरे लिए मुस्कान बेटा भी है. जमाना बहुत आगे बढ़ गया है. आज बेटियां ना जाने कहां कहां अपना परचम लहरा रही हैं. यह हमारे परिवार की खुशियां है. हमने कभी बेटी को बेटी नहीं माना. हमारे लिए तो परिवार की सभी बेटियां बेटों के बराबर सम्मानीय है.
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