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जब शादी से पहले बिंदौरी में बग्गी से सवार होकर निकली बेटी तो खुशी से झूम उठा टोंक का परिवार

वकील पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी से पहले शान से निकाली बिंदौरी.

Daughter riding in a buggy
बग्गी में सवार बेटी (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 2:09 PM IST

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टोंक: शहर में शनिवार रात सड़क पर बैंडबाजों के साथ एक बेटी की शादी से पहले बिंदौरी निकाली गई. परिवार ने इसके जरिए संदेश दिया कि बेटी की शादी पर दूल्हे जैसी बिंदौरी क्यों नहीं निकाली जाए. पेशे से वकील पिता आनन्द गोयल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब बेटी मुस्कान को बग्गी में बिठाकर बिंदौरी रवाना की. परिजन नाचते गाते चले. मित्रों के साथ खुद दुल्हन मुस्कान भी नाच रही थी. वह बग्गी में बैठी डांस कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी. टोंक में बेटी की बिंदौरी को लेकर लोगों ने यही कहा कि बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है. पिता का अभिमान है.

दुल्हन मुस्कान गोयल ने बताया कि मैं पापा की इकलौती बेटी हूं. मेरे दो भाई हैं. सभी मेरे प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं. मेरे पापा मुझे मेरे भाइयों के बराबर समझते हैं. परिवार ने कभी भी मुझे किसी से कम नहीं समझा. आज यह हमारे परिवार की खुशियां आपके सामने हैं. दुल्हन मुस्कान की मां प्रभा गोयल ने कहा, मेरी बेटी की आज बिंदौरी निकाल है.बेटी पराया धन है. दुख जरूर हो रहा है. बेटा बेटी एक समान होते हैं. कभी फर्क नहीं समझना चाहिए. बहू भी बेटी के समान होती है. मेरी बेटी मेरा अभिमान है.

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पिता आनंद गोयल बोले, मेरे लिए मुस्कान बेटा भी है. जमाना बहुत आगे बढ़ गया है. आज बेटियां ना जाने कहां कहां अपना परचम लहरा रही हैं. यह हमारे परिवार की खुशियां है. हमने कभी बेटी को बेटी नहीं माना. हमारे लिए तो परिवार की सभी बेटियां बेटों के बराबर सम्मानीय है.

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MESSAGE TO SOCIETY THROUGH BINDORI
FAMILY FROM TONK WAS OVERJOYED
BRIDE WAS RIDING IN A BUGGY
BINDORI HELD IN TONK FOR DAUGHTER
BINDORI FROM DAUGHTER BUGGY IN TONK

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