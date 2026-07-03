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टोंक: कर्ज में डूबे दामाद ने अपने ही ससुर के घर डाला डाका, 14 लाख रुपए उड़ाए, पुलिस ने ऐसे पकड़ा

टोंक के सोहेला गांव में चोरी के आरोप में पीड़ित के दामाद को ही गिरफ्तार किया और उससे चोरी के रकम बरामद की.

आरोपी दामाद को पुलिस ने पकड़ा
आरोपी दामाद को पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 8:21 PM IST

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टोंक: जिले के बरौनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहेला गांव में 30 जून 2026 की रात हुई लगभग 14 लाख रुपये की नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. डीएसटी टीम टोंक और बरौनी पुलिस की संयुक्त टीम ने परिवादी नंदलाल बैरवा के ही दामाद श्योराज बैरवा को चोरी के आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 13 लाख 58 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की गई है. घटना में इस्तेमाल की गई मारुति अल्टो कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के सीधे निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव के कुशल निर्देशन में वृत्ताधिकारी रामअवतार, थानाधिकारी नारायण लाल के नेतृत्व में डीएसटी टीम और बरौनी थाना टीम ने इस मामले को सुलझाया. पुलिस ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया और इलाके के विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया, जिससे आरोपी की पहचान हुई.

पुलिस अधीक्षक रोशन मीना (ETV Bharat Tonk)

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14 लाख रुपये चुरा कर फरार: एसपी ने बताया कि श्योराज बैरवा कर्ज के बोझ से बुरी तरह परेशान था. इसी परेशानी के चलते उसने अपने ससुर नंदलाल बैरवा के घर पर चोरी करने की साजिश रची और रात के अंधेरे में चोरी कर ली, लेकिन पुलिस की सतर्कता और आधुनिक जांच के कारण वह पकड़ा गया. घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया गया कि 30 जून 2026 को रात में परिवादी नंदलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर उनके मकान में घुसकर कमरे में रखे नकद 14 लाख रुपये चुरा कर फरार हो गए थे. पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की.

14 lakh theft in Tonk
चोरी के 13 लाख 58 हजार रुपये बरामद (ETV Bharat Tonk)

पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर श्योराज बैरवा को मुख्य आरोपी माना. छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया. आरोपी से पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार की है. पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई राशि का और कोई हिस्सा कहां खर्च हुआ या छिपाया गया.

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दामाद ने ससुर के घर चोरी की
ससुर के घर से 14 लाख की चोरी
14 LAKH THEFT IN TONK

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