कानपुर के इस मंदिर में बनवाते ही ढह जाती है छत, माता सीता से जुड़ा दिल छू लेने वाला इतिहास
नवरात्रि के दौरान मां के अलग-अलग स्वरूपों का आकर्षक शृंगार, अष्टमी और नवमी को होता है महाशृंगार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 3:42 PM IST
कानपुर: आज से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और कल्याणपुर स्थित मां आशा देवी मंदिर में सुबह की पहली किरण के साथ ही भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे रहे हैं. घंटों और शंख की ध्वनि गूंजने लगी है. नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर दूर-दराज से आने वाले हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन कर रहे हैं. इस मंदिर की महिमा इतनी निराली है कि यहां आने वाला हर भक्त एक अटूट विश्वास लेकर आता है कि मां उसकी सूनी झोली खुशियों से भर देंगी. बता दें इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा बताया जाता है.
माता सीता के वनवास और पुनर्मिलन की आस का इतिहास: पौराणिक मान्यताओं और स्थानीय जानकारों के अनुसार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था और लक्ष्मण जी उन्हें कानपुर के बिठूर के पास घने जंगलों में छोड़कर चले गए थे, तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाने से पहले माता सीता इसी स्थान पर रुकी थीं. यहां एकांत में बैठकर उन्होंने प्रभु राम से दोबारा मिलने की 'आस' लगाई थी, जिसके कारण इस सिद्ध पीठ का नाम मां आशा देवी पड़ा. मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्राचीन शिला पर जो देवी की छवि उकेरी गई है, माना जाता है कि उसे स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था.
यहां है रहस्यमयी छत: इस मंदिर की सबसे चमत्कारी और हैरान करने वाली बात ये है कि यहां माता रानी आज भी खुले आसमान के नीचे ही विराजती हैं. मंदिर के इतिहास में दर्ज है कि 2 बार छत डालने का प्रयास किया गया था. निर्माण कार्य शुरू हुआ, लिंटर डाला गया, लेकिन हर बार छत बनकर तैयार होने से पहले ही गिर जाता है. इसे माता की अलौकिक इच्छा मान लिया गया कि वे किसी बंद दायरे या गुंबद के नीचे नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे रहकर ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच अपने भक्तों को दर्शन देना चाहती हैं. आज भी यहां पक्की छत नहीं है.
दर्शन-पूजन का समय: आरती का समय- मंदिर में मां की मंगल आरती सुबह 4 बजे और शाम को आरती 7 बजे आयोजित की जाती है.
विशेष भोग– यहां मां को मुख्य रूप से नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी का भोग लगाया जाता है. कई भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर विशेष तौर पर लापसी का प्रसाद भी अर्पित करते हैं.
नवरात्रि का विशेष श्रृंगार– चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां का प्रतिदिन अलग-अलग स्वरूपों में अलौकिक श्रृंगार किया जाता है. अष्टमी और नवमी के दिन मां का 'महाशृंगार' देखने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है.
मंदिर जाने के लिए कौन सा मार्ग चुने? मां आशा देवी मंदिर कल्याणपुर के जीटी रोड से कुछ कदमों की दूरी पर ही स्थित है. जीटी रोड से इन्द्रा नगर के मोड़ पर उतरकर पैदल आया जा सकता है. वहीं अगर कोई रेल मार्ग से मंदिर जाता है, तो कल्याणपुर स्टेशन पर उतरकर आसानी से जा सकते हैं.
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