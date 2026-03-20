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कानपुर के इस मंदिर में बनवाते ही ढह जाती है छत, माता सीता से जुड़ा दिल छू लेने वाला इतिहास

कानपुर: आज से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और कल्याणपुर स्थित मां आशा देवी मंदिर में सुबह की पहली किरण के साथ ही भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे रहे हैं. घंटों और शंख की ध्वनि गूंजने लगी है. नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर दूर-दराज से आने वाले हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन कर रहे हैं. इस मंदिर की महिमा इतनी निराली है कि यहां आने वाला हर भक्त एक अटूट विश्वास लेकर आता है कि मां उसकी सूनी झोली खुशियों से भर देंगी. बता दें इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा बताया जाता है.

कानपुर का अनोखा मंदिर. (Video Credit; ETV Bharat)

माता सीता के वनवास और पुनर्मिलन की आस का इतिहास: पौराणिक मान्यताओं और स्थानीय जानकारों के अनुसार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था और लक्ष्मण जी उन्हें कानपुर के बिठूर के पास घने जंगलों में छोड़कर चले गए थे, तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाने से पहले माता सीता इसी स्थान पर रुकी थीं. यहां एकांत में बैठकर उन्होंने प्रभु राम से दोबारा मिलने की 'आस' लगाई थी, जिसके कारण इस सिद्ध पीठ का नाम मां आशा देवी पड़ा. मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्राचीन शिला पर जो देवी की छवि उकेरी गई है, माना जाता है कि उसे स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था.



यहां है रहस्यमयी छत: इस मंदिर की सबसे चमत्कारी और हैरान करने वाली बात ये है कि यहां माता रानी आज भी खुले आसमान के नीचे ही विराजती हैं. मंदिर के इतिहास में दर्ज है कि 2 बार छत डालने का प्रयास किया गया था. निर्माण कार्य शुरू हुआ, लिंटर डाला गया, लेकिन हर बार छत बनकर तैयार होने से पहले ही गिर जाता है. इसे माता की अलौकिक इच्छा मान लिया गया कि वे किसी बंद दायरे या गुंबद के नीचे नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे रहकर ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच अपने भक्तों को दर्शन देना चाहती हैं. आज भी यहां पक्की छत नहीं है.

यहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

मां आशा देवी के दरबार में प्रार्थना करने का तरीका पूरी दुनिया से अलग और निराला है. यहां कोई धागा नहीं बांधा जाता, बल्कि ईंटों का सहारा लिया जाता है. यदि किसी भक्त की कोई खास मुराद होती है, तो वह मंदिर परिसर में एक ईंट की 'धरन' रखकर पूजा-अर्चना करता है. लोक मान्यता है कि यहां सच्चे मन से ईंट रखकर मांगी गई मन्नत 1 साल के भीतर ही पूरी हो जाती है. जब भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है, तो वह दोबारा मंदिर आता है और श्रद्धापूर्वक उस ईंट को वहां से हटाकर विसर्जित कर देता है. विशेषकर नवविवाहित जोड़े और वे लोग जिन्हें संतान की इच्छा होती है, यहां भारी संख्या में अपनी हाजिरी लगाते हैं.