ETV Bharat / state

डीडवाना-कुचामन में पारिवारिक विवाद बना खूनी संघर्ष, भाभी ने देवर को पीट-पीटकर मार डाला

बरड़वा थाना, डीडवाना-कुचामन ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: जिले के बरड़वा थाना अंतर्गत ग्राम तेजपुरा गांव में आपसी पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. परिवार के आपसी झगड़े में भाभी ने अपने ही देवर के सिर पर लाठी से वार कर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है.