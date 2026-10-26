डीडवाना-कुचामन में पारिवारिक विवाद बना खूनी संघर्ष, भाभी ने देवर को पीट-पीटकर मार डाला
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया-पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Published : October 26, 2026 at 7:45 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के बरड़वा थाना अंतर्गत ग्राम तेजपुरा गांव में आपसी पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. परिवार के आपसी झगड़े में भाभी ने अपने ही देवर के सिर पर लाठी से वार कर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है.
भाभी और उसके बच्चों ने देवर पर किया हमला: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया- तेजपुरा गांव के एक संयुक्त परिवार में सोमवार को देवर और भाभी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ा की भाभी और उसके बच्चों ने देवर पूर्णाराम को लकड़ियों से पीटना शुरू कर दिया. इसी दौरान लकड़ी का एक वार पूर्णाराम के सिर पर जा लगा, जिससे वह अचेत हो गया. इसके बाद परिजन पूर्णाराम को लेकर डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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चचेरे भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी महिला की तलाश की जा रही है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.
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