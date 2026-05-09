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वैर में लेपर्ड का हमला, पशुबाड़े में घुसकर 11 भेड़ों को बनाया शिकार

ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से जल्द लेपर्ड को पकड़ने की मांग की है.

VAIR AREA OF ​​BHARATPUR, LEOPARD ENTERED A CATTLE SHED
घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीण. (ETV Bharat bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 10:04 AM IST

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भरतपुरः जिले में लगातार बढ़ रहे लेपर्ड मूवमेंट के बीच शुक्रवार रात वैर थाना क्षेत्र के त्यौहारी गांव में दहशत फैल गई. देर रात एक लेपर्ड ने गांव में घुसकर पशुबाड़े में बंद भेड़ों पर हमला कर दिया और 11 भेड़ों को मार दिया, जबकि आधा दर्जन से अधिक भेड़ें घायल हो गईं. घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से जल्द लेपर्ड को पकड़ने की मांग की है.

ग्रामीण पशुपालक जगदेव गुर्जर ने बताया कि उन्होंने अपने पशुओं को रात में रोजाना की तरह पशुबाड़े में बंद किया था. देर रात अचानक भेड़ों के तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर पशुपालक बाहर निकला तो पशुबाड़े में अफरा-तफरी मची हुई थी. इसी दौरान ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने शोर मचाया तो लेपर्ड पशुबाड़े से निकलकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर भाग निकला. सुबह होने पर घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. पशुबाड़े में कई भेड़ें मृत पड़ी थीं, जबकि घायल भेड़ें दर्द से तड़प रही थीं. ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्र में लेपर्ड की मौजूदगी के संकेत भी तलाशे.

पढ़ेंः उदयपुर में लेपर्ड का हमला: खेत में सो रहे किसान को बनाया शिकार, 500 मीटर दूर मिला शव

पीड़ित पशुपालक जगदेव गुर्जर ने बताया कि भेड़ पालन ही उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है. एक ही रात में इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. उसने प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है. डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि त्यौहारी गांव में लेपर्ड के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट के संकेत तलाशने शुरू कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है. वन विभाग की टीम लेपर्ड की तलाश में जुटी हुई है.

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लेपर्ड ने किया भेड़ों पर हमला
LEOPARD KILLED 11 SHEEP

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