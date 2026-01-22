ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने स्टाइल में दिया माघ मेला प्रशासन को जवाब, मध्य रात्रि को चस्पा करवाया अपना पक्ष

उनका कहना है कि संगम स्नान के दौरान उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, लेकिन पालकी को देखकर हजारों श्रद्धालुओं ने जगह-जगह जयकारे लगाए, जिससे प्रशासन कोई कठोर कदम उठाने का साहस नहीं कर सका.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मेला प्रशासन को नोटिस का विधिवत जवाब भेज दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह पहले से तय योजना के तहत किया जा रहा है.

गुरुवार को पांचवें दिन भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के सामने उसी स्थान पर बैठे रहे, जहां पुलिस उनका रथ यानी पालकी छोड़कर लौट गई थी. उनका कहना है कि उन्हें संगम स्नान से रोका जाना उनके धार्मिक अधिकारों का सीधा हनन है.

नोटिस के जवाब में उन्हीं बिंदुओं को दोहराया गया है, जिन्हें शंकराचार्य और उनके अधिवक्ता पहले ही प्रेस वार्ता में सामने रख चुके हैं. मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर उपजे विवाद के बाद से शंकराचार्य अपने रुख पर कायम हैं.

शंकराचार्य के अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा द्वारा तैयार 7 पन्नों के जवाब को चस्पा करने के बाद उसकी तस्वीरें ली गईं और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया.

मंगलवार देर रात शंकराचार्य पक्ष की ओर से मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर नोटिस का जवाब सार्वजनिक रूप से चस्पा किया गया.

प्रयागराज: ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है. मेला प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब भी उसी तरीके से दिया गया, जैसे शंकराचार्य को नोटिस आधी रात को तामील कराया गया था.

नोटिस के जवाब के बाद अब सभी की नजरें मेला प्रशासन के अगले कदम और शासन के रुख पर टिकी हैं. मेलाधिकारी ऋषिराज ने माना कि मेला प्राधिकरण कार्यालय के बाहर जवाब चस्पा किया गया है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले पर एक समिति गठित कर विधिक राय ली जा रही है.

सपा–कांग्रेस समर्थन में आईं

मेला प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है. समाजवादी पार्टी खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में सामने आ गई है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही फोन पर शंकराचार्य से बातचीत कर चुके हैं. उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि "शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, वह हमारी शोभा हैं. सनातन धर्म की परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है. एक अधिकारी अगर यह पूछेगा कि आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है? तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा साधु–संन्सासियों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेले का और हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता, जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करा रही है."

उन्होंने आगे कहा कि "हम लोग जनता की सेवा करेंगे. हम लोग शंकराचार्य और साधु–संन्यासियों का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करेंगे. कई साधु, सरकारों के हिसाब से चलते हैं. असली साधु और संन्यासी वो होते हैं जो सरकारों से टकराते हैं."

उधर, दिग्गज कांग्रेसी और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और शहर उत्तरी के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने स्वामी जी से मुलाकात की है और प्रशासन के रुख की निंदा की है.

बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय शंकराचार्य से मिलने उनके शिविर पहुंचे.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सनातन धर्म की बात तो करती है, लेकिन एक संत के अपमान पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है और इसे विधानसभा में मजबूती से उठाया जाएगा.

प्रतिष्ठा यात्रा के तहत शिविरों में संपर्क

प्रतिष्ठा यात्रा के तहत बुधवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 100 से अधिक शिविरों में पहुंचे. दोपहर करीब दो बजे वह अपने शिविर लौटे और गेट पर फिर से अपने रथ यानी पालकी में बैठ गए.

उन्होंने कहा कि गो माता की रक्षा के लिए सभी को आगे आना होगा. अब तक वह करीब एक हजार शिविरों में जा चुके हैं और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी. पांचवें दिन गुरुवार को भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी पर बैठे रहे. उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता और ससम्मान संगम स्नान नहीं कराता, तब तक वह उसी स्थान पर बैठे रहेंगे, जहां पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी.