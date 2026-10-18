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चुनावी वादा, जो बन गया चर्चा का विषय...सरपंच जीतने पर पूरे गांव का मुफ्त इलाज

सरपंच प्रत्याशी रंभा देवासी ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: चुनाव आते ही नेताओं के वादे और घोषणाएं सुनना आम बात है, लेकिन जिले की सिंदरथ पंचायत में सरपंच प्रत्याशी का अनूठा ऐलान क्षेत्र में चर्चा का विषय है. मामला गांव के विकास से आगे बढ़कर सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है. यह घोषणा की गई कि सरपंच प्रत्याशी रंभा देवासी चुनाव जीती तो गांव के हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी.