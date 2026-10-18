चुनावी वादा, जो बन गया चर्चा का विषय...सरपंच जीतने पर पूरे गांव का मुफ्त इलाज
पंचायत चुनाव में उदयपुर के एक निजी अस्पताल के एमडी का ग्रामीणों की सेहत को लेकर बड़ा ऐलान.
Published : October 18, 2026 at 9:28 PM IST
सिरोही: चुनाव आते ही नेताओं के वादे और घोषणाएं सुनना आम बात है, लेकिन जिले की सिंदरथ पंचायत में सरपंच प्रत्याशी का अनूठा ऐलान क्षेत्र में चर्चा का विषय है. मामला गांव के विकास से आगे बढ़कर सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है. यह घोषणा की गई कि सरपंच प्रत्याशी रंभा देवासी चुनाव जीती तो गांव के हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी.
उदयपुर के प्राइवेट शान्तिराज हॉस्पिटल के एमडी डॉ. सपन अशोक जैन ने सिंदरथ में गरबा मंडल के कार्यक्रम में खुले मन से यह घोषणा की. उन्होंने कहा, यदि सरपंच प्रत्याशी रंभा देवासी चुनाव जीतती हैं तो शान्तिराज हॉस्पिटल गांव के प्रत्येक व्यक्ति का मुफ्त इलाज करेगा.
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चुनावी चर्चा का रुख बदला: आमतौर पर चुनाव के दौरान सड़क, पानी, बिजली और अन्य विकास कार्यों को लेकर वादे किए जाते हैं, लेकिन पूरे गांव के लोगों के इलाज की घोषणा ने इस चुनाव का रुख बदल दिया. ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और महंगा इलाज हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है. ऐसे में यह घोषणा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई.
लाइब्रेरी से विकास तक का विजन: प्रत्याशी रंभा ने गांव में लाइब्रेरी बनाने एवं विकास कार्य कराने की योजनाएं भी सामने लाई हैं. हालांकि ग्रामीणों में चर्चा है कि मुफ्त इलाज की सुविधा किस प्रक्रिया से लागू होगी. इसकी शर्तें क्या होंगी और ग्रामीणों को लाभ कैसे मिलेगा.
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