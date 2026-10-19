पैरा एशियन गेम्स 2026: जयपुर की मोना का गोल्ड और अवनी का सिल्वर पर निशाना
शूटिंग चैंपियन अवनी लेखरा को देखकर मोना अग्रवाल ने शूटिंग को बनाया था कॅरियर.
Published : October 19, 2026 at 2:50 PM IST
जयपुर: जापान के नागोया में हो रहे पैरा एशियन गेम्स में जयपुर की बेटियो ने इतिहास रच दिया. वीमेंस 10 मीटर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में जयपुर की मोना अग्रवाल ने गोल्ड तो अवनी लेखरा ने सिल्वर पर निशाना लगाया. मोना ने फाइनल में 250.0 अंक हासिल किए तो अवनी ने 249.6 अंक के साथ कड़ी चुनौती पेश की. दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा. मोना अवनी से महज 0.4 अंक से आगे रही. दक्षिण कोरिया की ली यूनरी ने 227.9 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया. बेटियों के स्वर्ण एवं रजत पदक जीतने पर राजस्थान के खेल जगत में खुशी का माहौल है. प्रदेश के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस उपलब्धि के लिए दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी.
बचपन में पोलियो: मोना को बचपन में पोलियो हो गया. वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गईं. पिछले कुछ सालों में मोना ने शूटिंग सीखी. सबसे पहले मोना ने एथलेटिक्स में करियर शुरू किया. इसके बाद सिटिंग वॉलीबॉल में भी हाथ आजमाया. इस दौरान उन्होंने स्टेट लेवल पर कई मेडल अपने नाम किए, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक खेलों के बाद मोना ने शूटिंग चुनी और मेडल जीता. मोना ने पेरिस पैरालंपिक की तैयारी के लिए कर्ज लिया था. शूटिंग चैंपियन अवनी लेखरा को देखकर मोना ने शूटिंग को कॅरियर गोल के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया.
A golden start for India at the Asian Para Games 2026 Heartiest congratulations to Mona Agarwal on clinching Gold in the Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 with a new Asian Para Games record of 250.0, and to Avani Lekhara on securing Silver. A spectacular 1–2 finish for India - a proud display of skill, determination and sporting excellence. Wishing our entire Indian contingent many more memorable moments ahead. #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026— Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) October 19, 2026
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हादसे के बाद व्हील चेयर पर अवनी: वर्ष 2012 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद अवनी व्हील चेयर पर आ गईं. इसके बाद अवनी ने शूटिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया. देश के लिए कई मेडल जीते. अवनी पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी है. उन्होंने वर्ष 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे. इसमें एक स्वर्ण और दूसरा कांस्य पदक था. अवनी एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी.
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