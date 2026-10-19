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पैरा एशियन गेम्स 2026: जयपुर की मोना का गोल्ड और अवनी का सिल्वर पर निशाना

मोना अग्रवाल एवं अवनी लेखरा ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर: जापान के नागोया में हो रहे पैरा एशियन गेम्स में जयपुर की बेटियो ने इतिहास रच दिया. वीमेंस 10 मीटर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में जयपुर की मोना अग्रवाल ने गोल्ड तो अवनी लेखरा ने सिल्वर पर निशाना लगाया. मोना ने फाइनल में 250.0 अंक हासिल किए तो अवनी ने 249.6 अंक के साथ कड़ी चुनौती पेश की. दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा. मोना अवनी से महज 0.4 अंक से आगे रही. दक्षिण कोरिया की ली यूनरी ने 227.9 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया. बेटियों के स्वर्ण एवं रजत पदक जीतने पर राजस्थान के खेल जगत में खुशी का माहौल है. प्रदेश के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस उपलब्धि के लिए दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी.