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बाड़मेर में पैसों के लेनदेन के विवाद में बड़े भाई ने बल्ले से वार कर छोटे को उतारा मौत के घाट

पुषड गांव में दो भाइयों में पैसों के लेनदेन के चलते जबरदस्त विवाद हो गया.

Shiv Police Station, Barmer
पुलिस थाना शिव, बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 1:51 PM IST

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बाड़मेर: जिले के शिव थाना क्षेत्र में आपसी लेनदेन को लेकर दो भाइयों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़े ने क्रिकेट के बल्ले से सिर पर वार कर छोटे को मौत के घाट उतार दिया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं जांच पड़ताल शुरू की.

शिव थानाधिकारी मनोहर विश्नोई ने बताया कि पुषड गांव में दो भाइयों में पैसों के आपसी लेनदेन के चलते गुरुवार रात जबरदस्त विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़े भाई जेठाराम ने गुस्से में बल्ले से छोटे भाई सुरेश के सिर पर वार कर दिया. सुरेश के सिर पर गंभीर चोटें लगने की वजह से मौत हो गई. घटना की सूचना पर शिव पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौका देखा एवं शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

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बड़े भाई को हिरासत में लिया: शिव थानाधिकारी मनोहर विश्नोई ने बताया कि घटना के संबंध में परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की. पोस्टमार्टम के बाद सुरेश का शव परिजनों को सौंप दिया गया.पुलिस ने मृतक के भाई जेठाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

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BROTHER MURDERED OVER DISPUTE
बाड़मेर में आपसी विवाद में हत्या
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