रणथंभौर में पैंथर के हमले में 8 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन
8 साल का मासूम अपने पिता के मंदिर से लौट रहा था, तभी पैंथर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया.
Published : December 11, 2025 at 10:52 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क की परिधि से सटे पुराने शहर क्षेत्र में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. आंटीला बालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे 8 वर्षीय बालक विक्रम बंजारा पर अचानक झाड़ियों से निकले पैंथर ने हमला कर दिया. पैंथर बच्चे को जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भागा. पिता और स्थानीय लोगों ने पत्थर मारकर किसी तरह बच्चे को छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.
मृतक विक्रम पुत्र रामजीलाल बंजारा गोपालपुरा बंजारा बस्ती (रामद्वारा के पास) का निवासी था. पिता रामजीलाल ने बताया कि वह शाम को बेटे को लेकर बालाजी मंदिर दर्शन करने गया था. लौटते समय बच्चा उसके साथ चल रहा था, तभी मंदिर से महज कुछ दूरी पर पैंथर ने पीछे से झपट्टा मार दिया और बच्चे को खींचकर ले गया. पिता चीखते-चिल्लाते पत्थर लेकर उसके पीछे दौड़े. शोर सुनकर बस्ती के अन्य लोग भी दौड़े और पत्थर मारकर पैंथर से बच्चे को छुड़ाया, लेकिन बच्चे की गर्दन व शरीर पर गहरे घाव थे और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
इसे भी पढ़ें- रोहिड़ा में तेंदुए ने मारा झपट्टा, गर्दन दबोचकर 12 साल की बच्ची की जान ली, ग्रामीणों में दहशत
इस साल जंगली जानवरों से चौथी मौत: इस वर्ष रणथंभौर क्षेत्र में टाइगर के हमले से तीन लोगों की जान जा चुकी है. पैंथर के इस हमले के साथ ही साल 2025 में अब तक चार लोगों की जान जा चुकी है. बच्चे की मौत की खबर आग की तरह फैली. बंजारा बस्ती सहित बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए और वन विभाग व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. लोगों ने मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की. हालात बिगड़ते देख जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, डीएफओ मानस सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और लोगों को समझाया. कलेक्टर व एसपी ने परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने व उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.
तीन दिन से था पैंथर का मूवमेंट: रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि हादसे वाले इलाके में पिछले तीन दिनों से पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा था. वनकर्मियों ने स्थानीय लोगों को सतर्क भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह हादसा हो गया. उन्होंने इसे अत्यंत दुखद बताया और कहा कि सरकार के नियमों के तहत परिजनों को हरसंभव मदद दी जाएगी. फिलहाल हमलावर पैंथर की ट्रैकिंग की जा रही है और टीम जंगल में तैनात है. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग रात में घरों से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- मजदूरी कर लौट रहे युवक पर पैंथर ने किया जानलेवा हमला