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राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामला: विधायक शीशपाल केहरवाला बोले, 'दोषी विधायकों पर कार्रवाई की हुई है अनुशंसा, हाईकमान का फैसला अंतिम होगा'

क्रॉस वोटिंग मामले में पार्टी गंभीरः उन्होंने कहा कि "पार्टी हाईकमान इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही दोषी विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिन विधायकों के वोट तकनीकी कारणों से रद्द हुए हैं, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे."

'पार्टी के प्रति वफादार रहें विधायक': विधायक शीशपाल केहरवाला ने स्पष्ट किया कि "कांग्रेस के सभी 37 विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे पार्टी के प्रति वफादार रहें. लेकिन कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है."

हाईकमान का होगा अंतिम फैसलाः विधायक केहरवाला ने बताया कि "अनुशासन समिति की बैठक में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. रिपोर्ट पर अंतिम फैसला हाईकमान का होगा, जो सबों को मान्य होगा."

सिरसाः कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सिरसा में बड़ा बयान दिया है. राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी में मची उठापठक के बाद कांग्रेस के विधायकों की भूमिका को लेकर उठे सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक शीशपाल केहरला ने कहा कि "हाल ही में हुई कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक में उन विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की और गद्दारी की है."

'खरीद-फरोख्त की राजनीति कर रही है भाजपा': बीजेपी पर निशाना साधते हुए शीशपाल केहरवाला ने आरोप लगाया कि "राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है." उन्होंने कहा कि "देश में खरीद-फरोख्त और दबाव की राजनीति को बढ़ावा देने का काम भाजपा कर रही है. नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें प्रभावित किया जाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है."

'विधायकों को तोड़ने की राजनीति में लगी हुई है भाजपा': उन्होंने आगे कहा कि "भाजपा सरकारें गिराने और विधायकों को तोड़ने की राजनीति में लगी हुई है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है. आने वाले समय में देश के पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में जनता को यह तय करना होगा कि वह लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को सत्ता में रखना चाहती है या नहीं."

सद्भावना यात्रा पर उठाया सवाल: विधायक केहरवाला ने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "इस यात्रा में उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया गया, जो दर्शाता है कि पार्टी के भीतर समन्वय की कमी है." उन्होंने यह भी सवाल किया कि "आखिर किसकी अनुमति से यह यात्रा निकाली जा रही है और क्यों. प्रदेश अध्यक्ष को भी इसमें शामिल नहीं किया गया."

'मंडियों में पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं': राज्य के किसानों के मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि "मंडियों में रबी फसल के सीजन के दौरान पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार की लापरवाही के कारण किसानों की गेहूं और सरसों की फसल खराब हो रही है."

गैस सिलेंडर की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरायाः अंत में उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों और गैस सिलेंडर की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि "इस संकट की घड़ी में सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि देशहित में ठोस रणनीति बनाई जा सके."