विधानसभा में धारीवाल बोले- सड़कों के मामले में मंत्री ने झूठ बोला, PM कौशल योजना में घोटाले का आरोप लगाया

शांति धारीवाल ने PM कौशल योजना में 10,000 करोड़ घोटाले और सड़क निर्माण आंकड़ों पर झूठ बोलने का आरोप लगाएकर भाजपा सरकार को घेरा.

कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल
कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल (Photo Source- Rajasthan Vidhansabha)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 4:50 PM IST

5 Min Read
जयपुर: 16वीं राजस्थान विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को जमकर घेरा. धारीवाल ने जहां प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10,000 करोड़ के घोटाले का मामला उठाया, वहीं सड़कों के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी पर भी सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाए.

धारीवाल ने प्रधानमंत्री कौशल योजना को लेकर कहा कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है. CAG ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें 10,000 करोड़ के घोटाले की बात कही है. धारीवाल ने कहा कि रिपोर्ट में एक करोड़ 32 लाख में से 95% लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं. धारीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को स्किल सेंटर देकर फर्जी सेंटर खुलवा दिए हैं, इसलिए घोटाला किया गया है. बैंक खातों का कोई विवरण नहीं है, फर्जी फोटो और फर्जी फिंगरप्रिंट और एक मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को भुगतान किया गया है. धारीवाल ने कहा कि जिन युवाओं ने आपको सत्ता में बैठाया है, कल वही आपके लिए चुनौती बन सकते हैं.

सुनिए क्या बोले शांति धारीवाल (Video Source- Rajasthan Vidhansabha)

हमारे कार्यकाल में 70 हजार किमी सड़कें बनीं: शांति धारीवाल ने सदन में कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने सदन में कहा है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में 13,160 किलोमीटर सड़कें बनी है, जबकि पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2024-25 में आई थी, उसमें पेज नंबर 12 पर लिखा है कि कांग्रेस के शासन में 70 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं. धारीवाल ने कहा कि मंत्री ने सदन में झूठ बोला है. धारीवाल ने कहा कि भाजपा के 2 साल के शासन में 14,800 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही गई है, जबकि हमारी सरकार के दो साल के शासन में ही 23,585 किलोमीटर सड़क बन चुकी है. यह भी पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है. इस तरह से झूठे भाषण सदन में नहीं देना चाहिए था.

नाम हटाने से विचारधारा खत्म नहीं होगी: धारीवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने एक-एक करके हमारी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और अपनी उपलब्धि बता रहे हैं. हमने जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि वो गरीबों, छात्रों और मजदूर किसानों के हित की योजनाएं थीं. मनरेगा में ग्राम सभा का अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया है. शांति धारीवाल ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दुनिया से हटाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अहिंसा के आविष्कार करने वाले महात्मा गांधी का नाम ही योजनाओं से हटाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि "महात्मा गांधी का नाम दुनिया की जबान, दुनिया के दिल और दुनिया के दिमाग से नहीं निकाल पाओगे. महात्मा गांधी की मूर्तियां 80 देशों में लगी हुई हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आते हैं."

कांग्रेस के दो मंत्री जेल में होने चाहिए थे: वहीं, भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पेपर लीक का मामला उठाया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया. गोपाल शर्मा ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब पुलिस महानिदेशक ने पेपर लीक की फाइल देखी थी तो उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो कांग्रेस सरकार के दो मंत्री, जो उस समय राज्य मंत्री थे, उन्हें जेल में होना चाहिए था. गोपाल शर्मा ने कहा कि "मैं जेल सुधार कमेटी का सदस्य हूं, जब मैं जेल में लोगों से मिलने गया तो वहां पर पेपर लीक मामले में बंद लोगों की बातें और उनका दर्द सुना."

उन्होंने कहा कि "यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं है यह पेपर के बाद पद पर नियुक्ति का मामला है. मैंने कुछ बहनों से पूछा कि क्या अपराध है, वे बोली नेता उन्हें ले गए और कहा कि वह व्यक्ति परीक्षा नहीं देगा, उसकी जगह पर आप लोग परीक्षा दोगे. हमारी बच्चियों को दूसरे की जगह परीक्षा दिलाने पर मजबूर करने वालों ने उनका जीवन का गला घोंट दिया है." गोपाल शर्मा ने कहा कि "यह सब जानते हैं कि वह कौन मंत्री थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर यह लोग जेल में नहीं होंगे तो राजस्थान में कभी भी सुख शांति का शासन नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों को खुद ही आत्म समर्पण करना चाहिए."

संपादक की पसंद

