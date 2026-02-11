राजस्थान बजट 2026: कारोबारियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया, बोले- कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाएं बाकी
बजट में भजनलाल सरकार ने बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक पार्क और हर वर्ग के लिए घोषणाएं कीं. कारोबारियों ने विकास पर जोर की सराहना की.
Published : February 11, 2026 at 4:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इसमें बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहा. कारोबारियों और उद्योगपतियों ने बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं. उन्होंने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर जोर देने की सराहना की है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और ठोस तथा लक्षित घोषणाओं की कमी बताई है.
फोर्टी अध्यक्ष का बयान: फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना से जुड़ा हुआ है. उन्होंने जोर दिया कि बिना उद्योगों के विकास के विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, जितनी अधिक रियायतें उद्योगों को मिलेंगी, उतना ही प्रदेश और देश का विकास होगा. अग्रवाल ने बजट में लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा को सराहा. इससे परिवहन, भंडारण और निर्यात प्रक्रिया आसान होगी. उद्योगों की लागत कम होगी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी. सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर लॉजिस्टिक हब स्थापित करेगी, जिसके लिए करीब 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसे उन्होंने बड़ी घोषणा करार दिया.
हर तबके का ध्यान रखा गया: जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है. चाहे विद्यार्थी हों, किसान हों या आम नागरिक, हर वर्ग के लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं. उन्होंने विशेष रूप से जयपुर को हेरिटेज सिटी बताते हुए पानी भरने की समस्या पर प्रकाश डाला, जो व्यापारी वर्ग लंबे समय से झेल रहा है. सरकार ने बजट में व्यापारियों को राहत दी है और बारिश में पानी निकास की योजना तैयार कर रही है.
युवाओं के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज की कमी: फोर्टी यूथ विंग के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने युवाओं के लिए बजट में बड़ी घोषणाओं की कमी बताई. उनका कहना है कि यदि युवा उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज की घोषणा की जाती, तो युवाओं को काफी लाभ होता. उन्होंने अलग-अलग सेक्टरों, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, एग्री-प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाओं की मांग की. आसान ऋण, ब्याज सब्सिडी और टैक्स में राहत जैसे प्रावधान युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद करते.
