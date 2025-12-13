ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में पड़ रही शिमला से भी ज्यादा ठंड, माइनस में पहुंचा इन शहरों का तापमान
हिमाचल में सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा गया है. आज मौसम विभाग ने बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीना चल रहा है, लेकिन बारिश-बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवारर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो सकती है. नवंबर महीने में भी बारिश बर्फबारी न होने से सूखी ठंड पड़ रही है. शिमला, कुफरी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक ठंड ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में पड़ रही है.
शुष्क मौसम के चलते मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. सुबह शाम भारी ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन दिनभर धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है. हैरानी की बात ये है कि शिमला, धर्मशाला से भी अधिक पारा मैदानी इलाकों में लुढ़का रहा है, जबकि शिमला का तापमान नाहन जैसे क्षेत्रों के बराबर पहुंच गया है. वहीं, ऊच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है. इसमें कुकुमसेरी, ताबो, समदो का नाम शामिल है. सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -6.02 और सबसे अधिक तापमान पांवटा साहिब में 25 डिग्री सेल्सियस रहा है.
विभिन्न शहरों का न्यूनतम तापमान
शिमला 10 डिग्री, सुंदरनगर 4.1, भुंतर 2.6, कल्पा 2.8, धर्मशाला 7.2, ऊना 6.4, नाहन 10.0, पालमपुर 5.0, सोलन 3.8, मनाली 4.4, कांगड़ा 7.4, मंडी 5.3, बिलासपुर 6.0, हमीरपुर 6.2, जुबड़हट्टी 8.4, कुफरी 9.4, कुकुमसेरी -3.5, नारकंडा 6.3, भरमौर 8.9, रिकांगपिओ 4.9, सेउबाग 1.2, बरठीं 5.6, समदो -2.4, पांवटा साहिब 10.0, सराहन 5.7, देहरागोपीपुर 8.0, ताबो -6.2, नेरी 11.2, बजौरा 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा.
आज और कल बारिश-बर्फबारी की संभावना
वहीं, हिमाचल में बढ़ती ठंड के बीच ऊपरी इलाकों में नदी-नाले और झरने जमने लगे हैं. इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं. इसके अलावा सड़कों पर ठंड के चलते पानी जमने लगा है और सड़कों पर ब्लैक आइस के कारण फिसलन बढ़ गई है. ऐसे में हिमाचल के ऊपरी इलाकों में सफर करना इस समय खतरे से खाली नहीं है. वहीं, आज शिमला समेत कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं. इससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हो सकती है. मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है. इससे पारा थोड़ा और नीचे गिर सकता है.
