ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में पड़ रही शिमला से भी ज्यादा ठंड, माइनस में पहुंचा इन शहरों का तापमान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीना चल रहा है, लेकिन बारिश-बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवारर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो सकती है. नवंबर महीने में भी बारिश बर्फबारी न होने से सूखी ठंड पड़ रही है. शिमला, कुफरी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक ठंड ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में पड़ रही है.

शुष्क मौसम के चलते मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. सुबह शाम भारी ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन दिनभर धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है. हैरानी की बात ये है कि शिमला, धर्मशाला से भी अधिक पारा मैदानी इलाकों में लुढ़का रहा है, जबकि शिमला का तापमान नाहन जैसे क्षेत्रों के बराबर पहुंच गया है. वहीं, ऊच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है. इसमें कुकुमसेरी, ताबो, समदो का नाम शामिल है. सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -6.02 और सबसे अधिक तापमान पांवटा साहिब में 25 डिग्री सेल्सियस रहा है.

विभिन्न शहरों का न्यूनतम तापमान

शिमला 10 डिग्री, सुंदरनगर 4.1, भुंतर 2.6, कल्पा 2.8, धर्मशाला 7.2, ऊना 6.4, नाहन 10.0, पालमपुर 5.0, सोलन 3.8, मनाली 4.4, कांगड़ा 7.4, मंडी 5.3, बिलासपुर 6.0, हमीरपुर 6.2, जुबड़हट्टी 8.4, कुफरी 9.4, कुकुमसेरी -3.5, नारकंडा 6.3, भरमौर 8.9, रिकांगपिओ 4.9, सेउबाग 1.2, बरठीं 5.6, समदो -2.4, पांवटा साहिब 10.0, सराहन 5.7, देहरागोपीपुर 8.0, ताबो -6.2, नेरी 11.2, बजौरा 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा.