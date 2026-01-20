ETV Bharat / state

बनारस की गलियों में लटके तारों का ढूंढ़ लिया गया 'इलाज', पहले वीआईपी मूवमेंट में काट दिए जाते थे ये वायर

बनारस में लटके तारों को जापान की तर्ज पर बिना काटे ही किया जा रहा व्यवस्थित. पहले ये लटके तार काट दिए जाते थे.

Varanasi hanging wires
वाराणसी की गलियों में लटके हुए तारों से निजात पाने का तरीका मिला. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: यूपी में धर्म अध्यात्म के शहर बनारस में पर्यटकों की संख्या के साथ हर दिन वीआईपी मूवमेंट भी देखने को मिलता है. कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, तो कभी अपने किसी दोस्त को लेकर बनारस पहुंचते हैं.

अधिकतर देखा जाता है कि बनारस में किसी दूसरे देश के राष्ट्रध्यक्ष का कार्यक्रम भी होता है और उनके आगमन के साथ शहर को सुंदर बनाया जाता है. ऐसे में कई बार बनारस में गालियों और सड़कों पर लटकाने वाली इंटरनेट और केबल की तारें दिक्कतें पैदा करती हैं.

Varanasi hanging wires
वाराणसी में इंटरनेट केबल और टेलीफोन वायर से निजात मिलेगी. (ETV Bharat)

ऐसे में भले ही बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम तेजी से चल रहा हो, लेकिन बिजली के अलावा इंटरनेट केबल और टेलीफोन की वायर न सिर्फ शहर की सुंदरता को बिगाड़ रही है, बल्कि इनके डिस्टर्ब होने से पब्लिक भी परेशान होती है.

ऐसे में अब नगर निगम वाराणसी पहली बार जापान और चीन के उसे एडवांस प्लान के जरिए इनको बंच में कवर्ड कर रहा है, जो न सिर्फ शहर की सुंदरता को मेंटेन कर रहेगा, बल्कि पब्लिक को भी बड़ी राहत मिलेगी.

Varanasi hanging wires
वाराणसी में लटके तारों से अब राहत मिलेगी. (ETV Bharat)

इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बनारस गलियों का शहर है और यहां पर पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है. यहां आए दिन कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट भी होता है. इसकी वजह से यहां बिजली की तारों को छोड़कर बाकी केवल इंटरनेट और अन्य लटकी हुई तारे परेशानी का सबक बन जाती हैं.

खासतौर पर गलियों के शहर में तो यह तारे बहुत खराब लगती हैं. हाल में दालमंडी क्षेत्र में भी तारों के जंजाल के कारण काम डिस्टर्ब हुआ है. इसके अलावा लोगों के बालकनी और घरों के बाहर लटकी हुई तारे कई बार खतरा भी पैदा कर देती हैं.

इतना ही नहीं इनमें आग लगे या फिर टूटकर अर्थिंग आने का टेंशन भी रहता है. खासतौर पर बालकनी के बाहर की तारें (वायर) तो ज्यादा परेशान करती हैं. ऐसे में अब बनारस के अलग-अलग चार वार्डों में इनका बंच का काम शुरू किया गया है. जिसके लिए दो टेलीफोन प्राइवेट कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है.

Varanasi hanging wires
बनारस की गलियों में लटके तारों का हल निकल रहा है. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल पंचिंग मशीन खरीदी गई है, जो सिर्फ विदेश के हिस्सों में इस्तेमाल होती रही है. इसका उपयोग ही तारों को एक जगह बांधने में किया जाता है.

सबसे बड़ी बात यह है कि इन मशीनों की खरीद भी नगर निगम ने की है. शुरुआत में 10 मशीनों को लिया गया है और अब जरूरत के हिसाब से और भी मशीन मंगवाई जा रही हैं. यह मशीन लटके हुए तारों को एक जगह बंच के रूप में बांध दे रही हैं. इससे उनके टूटने और खतरा पैदा करने का डर भी नहीं रहेगा.

Varanasi hanging wires
वाराणसी की गलियों में वीआईपी मूवमेंट में काट दिए जाते थे लटके तार. (ETV Bharat)

संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि यह प्रयोग अभी शहर के हुकुलगंज, चौक, सिद्धगिरी बाग, श्रीनगर कालोनी सहित कुछ इलाकों में किया जा रहा है. जहां तार ज्यादा लटके हुए हैं. इसके बाद शहर के अलग-अलग वार्ड में सर्वे के बाद यह काम और तेजी से आगे बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें - वाराणसी में अंग्रेजी हुकूमत की निशानी को खत्म करेगी योगी सरकार, 10 लाख की आबादी को मिलेगी 'नर्क' से मुक्ति

TAGGED:

VARANASI
JAPANESE MODEL WIRES
BANARAS HANGING WIRES
नरेंद्र मोदी का बनारस
VARANASI HANGING WIRES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.