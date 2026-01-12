ETV Bharat / state

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में पैंथर और मवेशी का रोमांचक संघर्ष, गाय ने पैंथर को दी शिकस्त

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक पैंथर ने मवेशी के शिकार की कोशिश की, लेकिन गौवंश ने जबरदस्त मुकाबला कर पैंथर को भगा दिया.

पैंथर और मवेशी का रोमांचक संघर्ष
पैंथर और गौवंश का रोमांचक संघर्ष (Photo Source- Social Media)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 12, 2026

कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक दिलचस्प घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि रिजर्व के कोलीपुरा रेंज में एक पैंथर (तेंदुआ) शिकार के लिए एक मवेशी पर हमला करता है. लगभग एक मिनट तक चली इस जोरदार लड़ाई में पैंथर पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन मवेशी अपनी मजबूती और साहस से पैंथर को कड़ी टक्कर देता है. आखिरकार पैंथर को हार माननी पड़ती है और वह जंगल की ओर भाग जाता है. इस संघर्ष में गौवंश अपनी जान सफलतापूर्वक बचा लेती है.

स्टेट हाईवे से शूट हुआ वीडियो: यह वीडियो राजस्थान राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) से फिल्माया गया है, जो रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरता है. वन विभाग की जांच में पुष्टि हुई है कि घटना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के ही इलाके में हुई, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में आता है. यह वीडियो रविवार को ही बनाया गया था. वीडियो किसने बनाया, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मवेशी स्थानीय निवासी का था और वीडियो रिजर्व का ही हिस्सा है.

पैंथर ने मवेशी के शिकार की कोशिश की (Video Source- Social Media)

टाइगर रिजर्व में 100 से ज्यादा पैंथर: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक (डीसीएफ) मुथु सोमासुंदरम ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि यह वीडियो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का ही है. उन्होंने बताया कि रिजर्व में फिलहाल केवल 6 बाघ हैं. वहीं, रिजर्व की पेरीफेरी यानी बाहरी सीमा और आसपास के इलाकों में करीब 100 पैंथर मौजूद हैं. पैंथरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जंगल में उन्हें पर्याप्त शिकार आसानी से मिल रहा है. कई बार ये पैंथर स्टेट हाईवे के किनारे भी दिखाई दे चुके हैं. चंबल नदी के सफारी के दौरान भी पैंथरों की अच्छी साइटिंग होती रहती है.

डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम ने आगे कहा कि मुकुंदरा हिल्स पैंथरों के लिए बेहद उपयुक्त आवास साबित हो रहा है, लेकिन कोर और बफर क्षेत्र में जहां बाघ रहते हैं, वहां पैंथर बाघों से दूरी बनाकर रहते हैं, जिससे दोनों प्रजातियों के बीच टकराव कम रहता है. यह वायरल वीडियो न केवल रोमांचक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मानव बस्तियों के नजदीक वन्यजीवों की मौजूदगी बढ़ रही है.

